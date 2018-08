Dreiging van sancties treft Russische economie

In Rusland is met zorg en woede gereageerd op de aankondiging van nieuwe Amerikaanse sancties, die een grote impact kunnen hebben op de Russische economie. De aandelen van Russische bedrijven verloren aan waarde, en de koers van de roebel kreeg een klap.

Woensdagavond werd bekend dat de Amerikaanse regering Rusland sancties gaat opleggen vanwege de inzet van zenuwgas, afgelopen maart, tegen oud-dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter in het Verenigd Koninkrijk. Volgens de VS heeft Moskou met de inzet van het zenuwgas novitsjok de Amerikaanse Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act geschonden. Buiten de Skripals, die de aanslag overleefden, maakte het gif nog twee Britse slachtoffers, van wie er één overleed. Moskou ontkent stellig iets met de aanval te maken te hebben.

De aangekondigde sancties verbieden het exporteren van veiligheidsproducten naar Rusland. Moskou heeft vervolgens drie maanden de tijd om VN-inspecteurs toe te laten en te beloven in de toekomst geen chemische wapens in te zetten. Als het Kremlin hier geen gehoor aan geeft, dan kan de regering-Trump een breed pakket van economische strafmaatregelen invoeren, zoals het staken van vrijwel alle import en export van en naar Rusland, het stopzetten van de diplomatieke betrekkingen en een verbod op vluchten naar de VS. Hoever president Trump zal willen gaan is nog ongewis.

Paniek op de beurzen

Het nieuws over de eventuele sancties leidde deze donderdagochtend tot lichte paniek op de Russische beurzen, waar de Russische munt voor het eerst sinds eind 2016 zakte naar 66,2 roebel voor een dollar (76,8 roebel voor een euro). Ook de aandelen van de Russische staatsbanken en Aeroflot verloren waarde. Afgelopen woensdag waren die aandelen al aan een daling begonnen, nadat de Russische krant Kommersant de hand had weten te leggen op nieuws over sanctiewetgeving die wordt voorbereid door het Amerikaanse Congres, als straf voor de vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. In de wet staan vergaande maatregelen, zoals een verbod op dollartransacties met Russische banken en op het kopen van Russische schuldpapieren.

Rusland reageerde woensdag woedend op de sancties ten aanzien van de zaak-Skripal. Hoewel de Britse regering deze week aankondigde een uitleveringsverzoek te zullen doen voor twee Russische verdachten, houdt Moskou vol dat bewijs ontbreekt dat Rusland achter de gasaanval zit. Leonid Sloetski, voorzitter van het Doema-comité voor buitenlandse zaken, sprak van „draconische maatregelen”, die het internationaal recht veranderen in een „absurd theater”. De Russische ambassade in Washington eiste opheldering bij de VS.