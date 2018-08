Code oranje in kustgebied, KNMI waarschuwt voor zware windstoten

De hittegolf is nog maar net voorbij, maar de extreme weersomstandigheden houden nog even aan. Het KNMI waarschuwt voor zeer zware windstoten donderdagavond in het hele land. Het instituut heeft voor het westen van het land en het Waddengebied code oranje afgegeven. In het oosten geldt code geel.

Het KNMI verwacht vanavond windstoten van 80 kilometer per uur. In alle kustprovincies en rond het IJsselmeer kunnen zelfs windstoten van 110 km/u voorkomen. Volgens Weerplaza kan er in het Noordwesten zelfs windkracht 9 voorkomen, met windstoten tot 120 km/u. De harde wind zou veel schade kunnen aanrichten, omdat bomen verzwakt zijn door de droogte.

De harde wind heeft te maken met een lagedrukgebied dat vanuit Frankrijk over Nederland naar de Noordzee trekt. Het hoogtepunt van het noodweer wordt verwacht tussen 21.00 uur ‘s avonds en 2.00 uur ‘s nachts.

In het zuiden en oosten van het land kan er ook veel regen vallen. Daarnaast is er een grote kans op onweer en hagel. Nu is de regen misschien wel welkom, want de afgelopen twee maanden viel er extreem weinig neerslag; de droogte brak in juli allerlei records. Door de extreme droogte kampen boeren met mislukte oogsten, zijn er meer natuurbranden en treedt er verzilting op in Nederlandse rivieren.