Boko Haram doodt vijftien Nigeriaanse militairen

Ten minste vijftien Nigeriaanse militairen zijn woensdagavond om het leven gekomen bij een aanval op hun basis door Boko Haram. Dat meldt persbureau Reuters donderdagavond op basis van bronnen bij het leger. Persbureau AFP heet het over zeventien doden. Het is al de derde aanval in een maand tijd van de islamitische terreurbeweging op de Nigeriaanse strijdkrachten.

Volgens een anonieme legerofficier die zijn verhaal deed tegen AFP, arriveerden de zwaarbewapende Boko Haram-strijders in trucks bij de basis in de deelstaat Borno, in het uiterste noordoosten van Nigeria. Ze plunderden het legerkamp en namen op hun vlucht wapens en voertuigen mee. Naast de doden lieten ze veertien gewonden achter. Een onbekend aantal militairen wordt nog vermist.

Op 14 juli sloeg de jihadistische rebellengroep toe in het dorpje Jilli, in de naburige deelstaat Yobe. Bij de aanval vielen onder de militairen tientallen doden en gewonden. Amper twee weken later bezetten leden van Boko Haram even een legerbasis in de buurt van Maidiguri, de hoofdstad van Borno. Versterkingen van het leger wisten de strijders te verdrijven.

Bulldozer groef loopgraven

De basis waar woensdag de dodelijke slachtoffers vielen, was juist de thuisbasis voor militairen die na de aanval in Jilli weggevlucht waren uit het kampement waarin ze daar verbleven. Ze waren volgens de bron van AFP nog bezig de basis op te bouwen, toen Boko Haram de aanval opende. Op dat moment was een bulldozer nog bezig loopgraven aan te leggen.

Boko Haram is sinds 2009 actief in Nigeria. De beweging strijdt tegen de overheid van het West-Afrikaanse land en streeft naar een eigen islamitische staat. Veel grondgebied dat de strijders aanvankelijk wisten te bezetten, is inmiddels weer heroverd door regeringstroepen. Bij gevechten tussen Boko Haram en het leger zijn al tienduizenden doden gevallen. Ook deed de terreurgroep van zich spreken met massa-ontvoeringen van schoolmeisjes en bomaanslagen.