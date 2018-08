Abortus blijft illegaal in Argentinië na stemming Senaat

De Argentijnse Senaat heeft in de nacht van woensdag op donderdag tegen de legalisering van abortus gestemd. Het voorstel om abortus binnen de eerste veertien weken van de zwangerschap toe te staan werd met een meerderheid van 38 tegen 31 stemmen verworpen, meldt persbureau Reuters.

Daarmee blijft abortus strafbaar in het overwegend katholieke Zuid-Amerikaanse land, tenzij het leven van de moeder door de zwangerschap gevaar loopt, of als die het gevolg is van verkrachting. Argentijnse congresleden uit het Huis van Afgevaardigden stemden in juni nog voor de verruiming van mogelijkheden tot abortus in Argentinië. De grotendeels conservatieve Senaat verwerpt het voorstel nu alsnog.

Lees ook: Argentinië is diep verdeeld over de abortuswet. Er zijn uitzonderingsgevallen waarbij abortus is toegestaan, maar veel artsen werken daar ook niet aan mee, schreef correspondent Nina Jurna eerder.

Debat van zestien uur

Tijdens het debat van zestien uur verzamelden zich duizenden voor- en tegenstanders buiten het parlementsgebouw in Buenos Aires. Dat zorgde volgens de BBC zo nu en dan voor ongeregeldheden, zoals het starten van brandjes en het bestoken van politieagenten.

De huidige strenge abortuswet in Argentinië kost vrouwenlevens. Naar schatting worden er in het land dat 43 miljoen inwoners telt jaarlijks 400.000 clandestiene abortussen uitgevoerd, waarbij elk jaar honderden vrouwen overlijden. Sommigen protestbijeenkomsten, zoals die van vrouwenplatform Ni Una Menos (‘Niet één minder’) trokken recent honderdduizenden betogers.

Land verdeeld

Het wetsvoorstel heeft Argentinië – het geboorteland van paus Franciscus – tot op het bot verdeeld. Hoewel de katholieke kerk zwaar tilt aan abortus, gaf de paus eind 2016 alle priesters de mogelijkheid tot het vergeven van abortus. Waar Franciscus een meer begripvol beleid jegens abortus voert, zijn veel conservatieve leden van de katholieke kerk sterk tegen iedere toestemming van abortus.