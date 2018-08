Zimbabweaans oppositielid Biti opgepakt aan de grens met Zambia

Het Zimbabweaanse oppositielid Tendai Biti is opgepakt voor zijn rol in de protesten naar aanleiding van de verkiezingen in het land. Dat heeft zijn raadsman woensdag laten weten aan persbureau AFP. Biti werd aangehouden bij de grens met Zambia, waar hij van plan was asiel aan te vragen.

Biti was van 2009 tot 2013 minister van Financiën onder president Robert Mugabe en bij de laatste verkiezingen prominent lid van de MDC-Alliance van verliezend presidentskandidaat Nelson Chamisa. Vorige week beweerde hij dat de vice-president van het land, Constantino Chiwenga, van plan was om hem en Chamisa om het leven te brengen. Chiwenga leidde als generaal de coup tegen Mugabe.

Protesten

De eerste verkiezingen in Zimbabwe sinds de afzetting van Mugabe leidden vorige week tot onlusten. MDC beweerde aan de winnende hand te zijn toen bleek dat Zanu-PF een meerderheid had behaald in het parlement. Bovendien had zittend president Emmerson Mnangagwa (Zanu-PF) de meeste stemmen gekregen in de race om het presidentschap, ten koste van Chamisa. Er braken demonstraties uit van mensen die stelden dat er sprake was van verkiezingsfraude. Woensdag kondigde de oppositie aan de uitslag juridisch aan te vechten.

Bij de protesten werd het leger ingezet. Militairen openden het vuur op de betogers en zes mensen kwamen om het leven. In een gezamenlijke verklaring van onder meer de Europese Unie en de Verenigde Staten werd het geweld veroordeeld en werden de autoriteiten opgeroepen het geweld te beperken. Ook Human Rights Watch uitte dinsdag kritiek op de Zimbabweaanse regering: