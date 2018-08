We zitten niet allemaal in hetzelfde schuitje, vinden ze bij de Lega

De locoburgemeester van Triëst is woedend. De gemeente betaalt 30.000 euro als bijdrage aan de vijftigste editie van de ‘Barcolana’, met tweeduizend deelnemende boten omschreven als ‘de grootste zeilrace ter wereld’. Maar wat de wereldberoemde performance-artiest Marina Abramovic als affiche had bedacht, dat kan volgens hem echt niet: zijzelf met een witte vlag en de tekst ‘We’re all in the same boat’.

„Onaanvaardbaar”, „een sovjet-slogan … [bedacht door] de stalinistische task force van Abramovic”, fulmineerde locoburgemeester Paolo Polidori tegen de krant La Repubblica. Dat de organisatoren van de race en sponsor Illy tegenwierpen dat het idee al uit januari stamt en wil uitdragen dat mensen gezamenlijk zorg moeten dragen voor het welzijn van de planeet, gaat er bij Polidori niet in. Hij is lid van de Lega, locoburgemeester sinds mei, en ziet in de poster kritiek op het harde beleid tegen bootmigranten dat zijn partijleider Matteo Salvini voert. Dit is „een poster waar je de rillingen van krijgt, juist nu minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini bezig is de Middellandse Zee weer schoon te maken”.

De ophef laat zien hoe sterk het klimaat is gepolariseerd sinds het aantreden in mei van het populistische kabinet van Lega en Vijfsterrenbeweging. Abramovic, in Italië in verband met een groot retrospectief dit jaar in Florence, wilde niet reageren. Maar sponsor Illy gaf een korte verklaring uit: „Het is een boodschap over duurzaamheid die aangeeft dat we een gezamenlijke lotsbestemming hebben, dat we het geluk alleen kunnen bereiken door altruïsme. De hedendaagse samenleving verplicht ons teams te vormen, er is geen ruimte, op geen enkel terrein, voor individualistisch gedrag.”