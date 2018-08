‘We moeten de zakenbank weer bij de les krijgen’

Bij de beursgang van ABN Amro, in 2015, was de verwachting nog dat de zakenbank met 5 procent per jaar zou groeien. Maar juist andere bankonderdelen groeiden harder, zegt bestuursvoorzitter Kees van Dijkhuizen, en de zakenbank bleef achter.

Dus grijpt ABN Amro daar nu in. Er worden 250 banen geschrapt en de zakenbank gaat minder leningen verstrekken. Dat maakte de bank woensdag bekend bij de presentatie van de kwartaalresultaten. Van de 19.000 werknemers van ABN Amro werken er ruim 2.500 bij de zakenbank.

Tot nu toe is alleen duidelijk dat 40 van de 250 banen verdwijnen bij een specifieke afdeling binnen de zakenbank, voor de rest is nog onbekend hoe de verdeling uitvalt. Hoe dan ook gaat het zowel om zakenbankiers als mensen bij ondersteunende afdelingen.

De zakenbank wordt dus kleiner, maar Van Dijkhuizen benadrukt dat we ook niet moeten overdrijven. „Het idee moet niet postvatten dat het mes nu in de zakenbank gaat.” De zakenbank moet wel minder risicovol worden, daarom worden de zogeheten ‘risicogewogen activa’ met 5 miljard euro afgebouwd naar 34 miljard. „Dat is dus geen halvering, maar een afname van 13 procent.” Eerder gingen geruchten dat de zakenbank in omvang zou halveren.

Lees ook: ABN Amro schrapt 250 banen om winst te verhogen

Twee probleemafdelingen

De noodzaak tot ingrijpen wordt veroorzaakt door twee afdelingen binnen de zakenbank – de overige vijf voldoen wel aan de verwachtingen qua winstgevendheid.

Een van de probleemkinderen is de afdeling die handelsfinanciering verstrekt, ofwel ‘trade and commodity finance’. Daar kunnen klanten terecht die bijvoorbeeld in grondstoffen handelen. Van Dijkhuizen: „Stel: een klant wil koffiebonen vervoeren van Brazilië naar Europa. Dan regelen wij de financiering.” De andere probleemafdeling is ‘global markets’, die bijvoorbeeld valuta- en renterisico’s voor klanten afdekt. „Vroeger was dit een fancy wereld waar handel voor eigen rekening plaatsvond, dat is allemaal afgeschaft. Maar deze afdeling is voor ons nog wel een belangrijke tak van sport.” Wel is dit juist deze afdeling waar 40 mensen weg moeten.

Wat voor klanten worden geraakt? „Het is niet zo dat we vanaf nu bijvoorbeeld bepaalde grondstoffen uit de weg gaan. We richten ons op de meer rendabele klanten. We gaan niet meer alles doen wat we zouden kunnen doen." Dit moet de winstgevendheid verbeteren.

Het is overigens niet gezegd dat de zakenbank vanaf nu alleen maar kleiner wordt, merkt Van Dijkhuizen op. „We vinden het belangrijk om dit te blijven doen, het helpt om niet van een product of land afhankelijk te zijn. Bovendien: je moet niet direct van de leg raken als het even tegenzit.”

Wordt ABN Amro met deze ingreep nog meer gericht op particulieren en op Nederland? „Dat weet ik niet. Dit is het plan tot 2021, daarna hou ik alle opties open. De strategie is in elk geval niet om ons steeds meer terug te trekken in Nederland. Maar het is wel belangrijk dat we de zakenbank weer bij de les krijgen.”

Beleggers reageerden woensdag positief na de aankondiging over de krimp van de zakenbank.