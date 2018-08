VS leggen Rusland nieuwe sancties op om aanval Skripal

De Amerikaanse regering legt Rusland nieuwe sancties op voor het inzetten van zenuwgas tegen oud-spion Sergej Skripal en zijn dochter in het Verenigd Koninkrijk in maart. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag bekendgemaakt. Moskou heeft altijd ontkend achter de chemische aanval op Sergej en Joelia Skripal te zitten.

De strafmaatregelen gaan “op of rond 22 augustus” in. De Verenigde Staten stellen dat de Russische overheid opdracht gaf tot de inzet van novitsjok, het dodelijkste zenuwgas ooit ontworpen. Hiermee heeft Moskou de Amerikaanse Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act geschonden, aldus het ministerie.

Lees ook: Wat wil Donald Trump nu eigenlijk met Vladimir Poetin?

Inspecties

De sancties verbieden het exporteren van veiligheidsproducten naar Rusland. Moskou heeft volgens NBC News vervolgens drie maanden de tijd om VN-inspecteurs toe te laten en te beloven in de toekomst geen chemische wapens in te zetten. Mocht het Kremlin dit niet doen, heeft de regering-Trump flinke aanvullende strafmaatregelen in gedachten: het staken van vrijwel alle import en export van en naar Rusland, het verminderen van de diplomatieke betrekkingen en het verbieden van de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot om naar de VS te vliegen.

Eerder zette Washington tientallen Russische ambassademedewerkers het land uit in reactie op de aanval op de Skripals. Ook Canada en meerdere EU-landen wezen Russisch diplomatiek personeel uit. De landen houden het Kremlin verantwoordelijk voor de vergiftiging van Sergej en Joelia Skripal.

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zei woensdagavond de Amerikaanse sancties te verwelkomen.

Lees ook: Trump zet de wereld op zijn kop

Kritiek

De Amerikaanse president Donald Trump ligt onder vuur vanwege een top met zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin vorige maand in Helsinki. Zelfs aanhangers van Trump vonden dat de Amerikaan zich had laten inpakken door het Kremlin. Trump en zijn campagneteam worden momenteel onderzocht door speciaal aanklager Robert Mueller wegens mogelijke samenspanning met de Russische overheid tijdens de presidentsverkiezingen van 2016.

Zelf beweert Trump geregeld dat hij hard is tegen Rusland. Op andere momenten neemt hij het juist op voor Poetin.