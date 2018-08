Vier jaar cel geëist voor brandstichtingen in Arriva-bussen

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag tegen een 29-jarige man uit Tilburg vier jaar gevangenisstraf geëist voor een serie branden waarbij onder meer zes Arriva-bussen verwoest werden. Ook heeft justitie namens het busbedrijf om een schadevergoeding gevraagd van 200.000 euro.

De man, Berry van D., is een voormalig medewerker van het busbedrijf, maar was er al enige tijd niet meer werkzaam. Justitie verdenkt hem ervan dat hij sindsdien meerdere keren brand heeft gesticht.

In september gingen in Tilburg vijf bussen in vlammen op. Een bus was aangestoken, naar de andere voertuigen is het vuur overgeslagen. Volgens het OM hadden er zomaar nog meer bussen kunnen uitbranden. Een kleine twee weken later werd ook brand gesticht in een Arriva-kantoor. Half november werd een bus gestolen en later aangestoken. De schade is volgens verschillende schattingen vele malen hoger dan de twee ton die het OM nu eist. Hoe hoog precies, wilde Arriva woensdag niet zeggen.

Van D. werd begin februari gepakt dankzij een uitzending van Bureau Brabant, de Noord-Brabantse evenknie van Opsporing Verzocht, waarin beelden van de vermoedelijke dader werden vertoond. Onder anderen zijn tante herkende hem aan “zijn loopje”, zegt justitie. De politie had voor de gouden tip een beloning van 10.000 euro uitgeloofd. Of de tante dat geld toekomt, is onduidelijk. Over twee weken doet de rechtbank in Breda uitspraak.