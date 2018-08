Verdachte opgepakt in verband met moord Karel Pronk

De politie heeft een verdachte opgepakt naar aanleiding van de moord op de Delftse crimineel Karel Pronk. Het zou gaan om een 28-jarige man uit Delft. Pronk, een bekend figuur in het criminele milieu, werd dinsdagochtend doodgeschoten voor de deur van een koffiehuis in zijn woonplaats.

Het lijkt erop dat Pronk is geliquideerd. Omroep West meldt dat een getuige zag dat de schutter ruzie had met de Delftenaar. Hierna zou de dader naar een motor zijn gelopen om een wapen te pakken, waarmee hij P. doodschoot. De politie kan dit nog niet bevestigen.

Moord op orchideeënkweker

Karel Pronk werd begin jaren negentig veroordeeld tot twintig jaar celstraf voor de moord op een orchideeënkweker. Ook had hij zich schuldig gemaakt aan leidinggeven aan een criminele organisatie, wapenbezit en drugssmokkel. In de periode die hij in de gevangenis doorbracht, lukte het hem tweemaal om te ontsnappen. De laatste jaren was hij volgens zijn advocaat “met pensioen”.

De afgelopen maanden vonden verschillende geweldsincidenten plaats in Delft. In mei werden een coffeeshop en een zonnestudio beschoten, kort daarna ontplofte een handgranaat voor de deur van een coffeeshop van dezelfde uitbater. In juni werden een sieradenwinkel en een horecazaak onder vuur genomen. Of er een verband bestaat tussen de voorvallen en de schietpartij van dinsdag is vooralsnog onduidelijk.

Pronk werd doodgeschoten bij een koffiehuis in het Delftse Kalverbos.