Verdachte gewelddadige verkrachting Rotterdam langer vast

De 18-jarige man die verdacht wordt van het verkrachten van een 20-jarige studente in Rotterdam blijft negentig dagen langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie woensdagochtend.

In de vroege ochtend van zaterdag 21 juli verkrachtte de man een 20-jarige Indonesische vrouw in de Rotterdamse wijk De Esch. Hij takelde de studente aan de Erasmus Universiteit daarbij dusdanig toe met een fietsketting dat ze met spoed geopereerd moest worden. Inmiddels is het slachtoffer weer aanspreekbaar.

Getuigen

De politie begon direct een grootschalig onderzoek. Binnen enkele dagen werd de 18-jarige verdachte aangehouden. Hij zit vast op verdenking van poging tot doodslag en verkrachting. De raadkamer van de rechtbank in Rotterdam besloot woensdagochtend hem langer vast te houden.

De politie is volgens het OM nog op zoek naar getuigen, in het bijzonder naar een bestuurder van een auto die ten tijde van het incident door de Herman Bavinckstraat reed. Het delict zorgde voor veel onrust in Rotterdam. Eind juli liepen honderden sympathisanten mee in een stille tocht door het centrum van Rotterdam.

Honderden betuigden in Rotterdam steun aan een verkrachte vrouw. Meerdere gebeurtenissen leidden tot de stille tocht.