Schuin achter ons huis in het lintdorp nam een nieuwe wijk het uitzicht op de polder weg. Je hoorde de weidevogels nog wel, maar je zag ze niet meer vliegen. Wij hebben daar geen last van, maar van buren hoorde ik dat ze vroeger bij mooi weer Amsterdam zagen liggen.

Van een afstand lijken de nieuwe woningen nog een zekere grandeur te hebben, maar wie de moeite neemt om ze van dichtbij te bekijken ziet onmiskenbaar sociale woningbouw. Kleine hokken, boven en naast elkaar, allemaal voorzien van veel hang- en sluitwerk en twee vierkante meter buitenruimte.

De nieuwe bewoners zijn bijna zonder uitzondering mensen die te kort stonden ingeschreven om voor een woning in of nabij Amsterdam of zelfs Zaandam in aanmerking te komen. Er zitten er tussen die geen idee hebben waar ze terecht zijn gekomen. Een Somalische in een blauw gewaad, waaronder ze een baby had verborgen, vroeg me in gebrekkig Engels naar het metrostation.

Vanuit het raam kijk ik op het schoolplein dat deze zomervakantie is ingenomen door nieuwe mensen zonder tuin.

Zo beklaagde ik me dat niemand hier een krant las, zo zat het wereldnieuws op een steenworp afstand op een schommel.

De dorpelingen liepen het voorbij, zoals ze ons ook voorbij hadden gelopen. De vrouw achter de kassa bij de bakker, die mijn dochter triomfantelijk op de vingers tikte toen ze voor de tweede keer een koekje van ‘het proefschoteltje’ wilde pakken, zei dat de veranderingen tegenwoordig zo snel gaan dat ze niet meer opvallen. Ze ging me voortaan vijf cent rekenen voor een plastic tasje en zei dat ze net als de slager voorlopig om drie uur dicht gaat vanwege de bouwvak. Voor de nieuwe mensen hoefde ze niet open te blijven, die kochten hun brood toch bij de Vomar.

Nadeel van een kleine gemeenschap is dat je de vaste karakters al snel kent. De plaatselijke middenstand heeft nul geheimen meer voor me. Er zijn dingen die ik liever niet had geweten, maar de uitbater van de Blokker is nog van de keiharde klantvriendelijkheid.

Nee, hij had de meldkamer van de Zuid-Koreaanse serie Robocar Poli, die ik mijn dochter voor haar verjaardag wilde geven, niet op voorraad, maar het personage Amber die je met drie clicks van ambulance naar robot kan transformeren kon voor 14,99 euro nog net op tijd besteld en geleverd worden.

Het was niet zo dat zijn omzet omhoog schoot met de komst van de nieuwe mensen. De uitbater van Big Bazar, de specialist in het goedkoopste plastic uit China, daarentegen had een vooruitziende blik gehad om juist hier een vestiging te openen.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.