Trump poogt de wereld zijn wil op te leggen

Deze week zijn de eerste van een reeks Amerikaanse sancties jegens Iran van kracht geworden. Volgens president Trump gaat het om „de hardst bijtende” strafmaatregelen ooit. Om zijn woorden kracht bij te zetten, twitterde hij dinsdag: „Iedereen die nog zaken doet met Iran zal GEEN zaken meer doen met de Verenigde Staten.”

De sancties zijn een gevolg van Trumps besluit in mei om het internationale nucleaire pact met Iran op te zeggen. Volgens de Amerikanen leefde Iran dit niet goed na. Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, de EU, China en Rusland, allen mede-ondertekenaars, willen echter vasthouden aan het pact met Iran en wijzen de sancties daarom af.

Amerikaanse dollars mogen niet meer aan Iran worden verkocht en de aankoop van Iraanse riyals is verboden. Ook handel met Iran in goud en andere edelmetalen is in de ban gedaan. Hetzelfde geldt voor grafiet, aluminium, staal, kolen en software voor industriële processen. Ook auto’s van Iraanse makelij vallen onder de sancties. In een tweede ronde, voor 5 november gepland, zal de aankoop van Iraanse olie en gas strafbaar worden.

De invoer van veel producten is lastiger geworden, wat resulteert in prijsverhogingen. Voedselprijzen zijn sinds mei met de helft gestegen, meldde de Britse Financial Times. Winkeliers in de bazars van Teheran klagen dat hun inkomsten met de helft zijn geslonken. Mensen die vroeger nog weleens vlees kochten, schakelden over op louter brood en yoghurt, maar zelfs de yoghurt is voor velen inmiddels onbetaalbaar. De werkloosheid neemt snel toe. In de Franse krant Le Monde zei een jonge ondernemer onlangs dat veel van de start-upbedrijfjes die na het akkoord van 2015 waren ontstaan alweer over de kop zijn of een deel van hun personeel hebben moeten ontslaan.

Iraniërs schakelden van brood over op yoghurt, maar ook die is inmiddels onbetaalbaar

Al ruim voor deze week verkeerde de Iraanse economie in zwaar weer, deels door inefficiënte staatsbedrijven en corruptie, maar ook door het al langer durende internationale isolement van Iran. Steeds meer mensen hadden moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Het ongenoegen van de bevolking uitte zich rond de jaarwisseling al in grote betogingen tegen de regering. Sinds mei dit jaar is de toestand verder verslechterd. Her en der in het land breken stakingen uit.

President Rohani, die sterk aan populariteit heeft ingeboet, beschuldigde de Amerikaanse regering van „psychologische oorlogsvoering tegen de Iraanse natie”. Hoezeer Rohani al onder druk staat, bleek uit het feit dat het Iraanse parlement woensdag het vertrouwen opzegde in de minister van Arbeid Ali Rabei. Rohani had daardoor geen andere keus dan Rabei, een bondgenoot van hem, te ontslaan.

Wat doet de EU om het nucleaire pact te redden?

Omdat de Europese Commissie de Amerikaanse sancties tegen Europese bedrijven in Iran als illegaal beschouwt, heeft ze het ‘blokkeringsstatuut’ ingesteld. Het stelt schadevergoeding in het vooruitzicht voor bedrijven die worden getroffen door de sancties. Tegelijk, stelt de Commissie, riskeren Europese bedrijven die zich niet aan het statuut houden en zwichten voor het Amerikaanse sanctiebeleid Europese boetes. De hoogte daarvan wordt bepaald in het EU-land waar een bedrijf is gevestigd. Alleen voor bedrijven die aantonen directe schade te ondervinden bij het ontwijken van de Amerikaanse boycot – ‘ernstig risico van faillissement’ – maakt de Commissie een uitzondering. Vergoeding van economische schade, door het naleven van het statuut, moeten bedrijven verhalen via een rechter in eigen land.

In Brussel wordt het statuut vooral gezien als een politiek signaal. De Commissie zet slechts de lijnen uit, voor zowel mogelijke schadevergoeding als beboeting vinden de procedures nationaal plaats. In een document, de Uitvoeringsverordening, vermeldt de Commissie het adres van de ‘Dienst Instrumenten buitenlands beleid’ waar een bedrijf dat door het blokkeringsstatuut schade vreest, verhaal kan halen. En als voor het bedrijf geen uitzondering kan worden gemaakt? Stuurt Brussel het dossier dan door naar het thuisland van de onderneming, waar een mogelijke boete wordt bepaald? Niemand in Brussel die het nog weet.