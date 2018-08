Zalmtartaar

Zorgt u voor echt verse zalm. Schil de komkommer, snijd in de lengte doormidden en schraap met een lepel de zaden eruit. Snijd vervolgens in de lengte in repen van 5 mm dik. Snijd de repen in de breedte in blokjes van 5 mm. Meng ze in een vergiet met het zeezout. Laat 30 minuten uitlekken. Spoel hem daarna goed af en dep droog met een theedoek. Pel de sjalot, hak hem fijn en doe hem met de komkommer in een grote kom. Hak de cornichons fijn en doe ze in de kom. Hak de bieslook en dille fijn en doe ze erbij. Roer het geheel door elkaar.

Leg de zalm op een snijplank en wrijf met je vingers langs de vleeskant om te voelen of er nog kleine graatjes uitsteken. Verwijder de graatjes met je vingers of een stevig pincet. Snijd de vis met een scherp mes in dunne repen en snijd de repen in de breedte in kleine blokjes. Maak de blokjes zo fijn mogelijk. De blokjes hoeven niet allemaal even groot te zijn, maar sommige stukjes moeten bijna papperig zijn. Snijd de gerookte zalm in zeer kleine stukjes. Doe beide soorten zalm in de kom en meng het geheel nogmaals. Roer zachtjes de crème fraîche erdoor. Voeg de 2 theelepels vers citroensap toe. Voeg naar smaak zout en peper toe en indien gewenst meer kruiden, cornichons of citroensap.