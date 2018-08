Stateloze grottenjongens krijgen Thaise nationaliteit

Drie jongens van het Thaise voetbalteam dat afgelopen maand werd gered uit een grottencomplex in het noorden van het land, hebben de Thaise nationaliteit gekregen. De jongens waren stateloos, net als de 25-jarige coach van het team. Die heeft woensdag ook een paspoort ontvangen, meldt persbureau Reuters.

De twaalf jongens van het Thaise voetbalteam Wilde Zwijnen en hun coach zaten vorige maand ruim twee weken vast in grottencomplex Tham Luang. Het team zocht een schuilplaats voor de regen, waarna de grot onder water liep. De reddingsoperatie die door de hele wereld met ingehouden adem werd gevolgd duurde in totaal drie dagen. Op 10 juli waren alle jongens, inclusief de coach, bevrijd. Er kwam wel een reddingswerker om het leven.

Nadat de jongens uit het ziekenhuis werden ontslagen en hun identiteit bekend werd, kwam ook al snel naar buiten dat drie van de jongens en coach Ekapol Chanthawong stateloos waren.

Statelozen

Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie zijn er bijna een half miljoen mensen stateloos in Thailand, onder wie ook zo’n 150.000 minderjarigen. Dat wil zeggen dat zij geen paspoort hebben en volgens de wet dus niet worden gezien als burger. Dat betekent dat zij extra kwetsbaar zijn. Zo mogen zij niet stemmen, kunnen zij geen huis kopen of huren, geen legaal werk doen en niet vrij reizen.

Veel mensen zijn stateloos geworden door grensconflicten in het verleden en doordat Thailand de bergstammen in het noorden van het land niet erkent als burgers. Ook zijn er honderdduizenden mensen uit buurland Myanmar gevlucht ten tijde van de junta aldaar. Sommige van die vluchtelingen verblijven in vluchtelingenkampen, maar het merendeel niet.