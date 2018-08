Spanje vuurt per ongeluk NAVO-raket af boven Estland

De Spaanse luchtmacht heeft dinsdagmiddag per ongeluk een raket afgeschoten boven Estland. Tijdens een NAVO-oefening met gevechtsvliegtuigen zou een middellange-afstandsraket, bedoeld om andere vliegtuigen neer te halen, foutief zijn afgeschoten. In de raket zat maximaal 10 kilo aan explosieven. Er zijn geen gewonden gevallen.

Raketten van dit type kunnen zichzelf opblazen, het is onduidelijk of dat dinsdag ook is gebeurd. Het is mogelijk dat het projectiel is geland. Het Estse leger zegt nog op zoek te zijn naar resten van de raket, die voor het laatst gezien is op 40 kilometer van de stad Tartu, in het zuid-oosten van Estland.

Volgens de Spaanse krant El País waren bij de oefening ook Franse militaire vliegtuigen betrokken. De oefening vond plaats in een gebied dat hiervoor was afgezet, in het zuidoosten van Estland.

‘Goddank geen slachtoffers’

Juri Ratas, de premier van het Baltische republiek, heeft op Facebook gereageerd op het incident. Hij stelt dat NAVO-oefeningen “noodzakelijk zijn voor de nationale veiligheid” maar dat er altijd rekening gehouden moet worden met de veiligheid van de burgers. Hij noemt het voorval “schokkend”.