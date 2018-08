Sharon van Rouwendaal wint goud op vijf kilometer open water

Sharon van Rouwendaal is woensdag op het Schotse Loch Lomond Europees kampioen geworden op de vijf kilometer open water. De 24-jarige Olympisch kampioene lag vanaf het begin op kop en wist die voorsprong te behouden. Het zilver ging naar de Duitse Leonie Beck, de Italiaanse Rachele Bruni won brons.

Van Rouwendaal werd vier jaar geleden in Berlijn nog tweede op de vijf kilometer. Op datzelfde toernooi won ze wel goud op de landenwedstrijd en de tien kilometer. Die laatste afstand bracht haar in 2016 Olympisch goud in Rio.

Op deze EK doet Van Rouwendaal mee aan in totaal vier wedstrijden: de 5, 10 en 25 kilometer en het teamevent. Dat betekent dat ze tot zondag nog drie keer in actie komt. Het slotstuk is de 25 kilometer.