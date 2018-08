Saudi Aramco koopt rubberbedrijf Maastricht

Het Saoedische staatsbedrijf Aramco neemt de Maastrichtse rubberproducent Arlanxeo over. Dat maakte de oliegigant woensdag bekend. De bedrijven beogen de overname met een geschatte waarde van 1,5 miljard euro eind dit jaar rond te hebben.

Saudi Aramco is een van de meest winstgevende bedrijven en de grootste olieproducent ter wereld. Sinds 2016 bezat het al de helft van Arlanxeo. De andere helft die nu wordt overgenomen is in handen van het Duitse chemiebedrijf Lanxess. De naam ‘Arlanxeo’ werd bedacht als samenvoeging van de namen van beide concerns. Lanxess was sinds 2011 eigenaar van Arlanxeo.

Meerdere overnames Saoedische staatsbedrijven

Tot die tijd was het Nederlandse chemiebedrijf DSM eigenaar. DSM, dat in de jaren 70 uitgroeide tot een van de grootste producenten van synthetische rubbers in de wereld, stootte tussen 2002 en 2007 zijn petrochemische fabrieken af. Deze werden overgenomen door een ander Saoedisch staatsbedrijf, Sabic. Dit megabedrijf - dat voor 70 procent in handen is van de Saoedische staat - nam in 2007 ook het in Bergen op Zoom gevestigde GE Plastics over.

Arlanxeo produceert synthetische rubbers onder de merknaam Keltan, een chemisch product dat in 1967 voor het eerst commercieel geproduceerd werd. Dit wordt gebruikt voor onder andere autobanden en andere auto-onderdelen. Het hoofdkantoor van Arlanxeo, dat twintig productielocaties heeft in negen landen, zal na de overname in Maastricht gevestigd blijven.