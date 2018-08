Saoedi-Arabië verplaatst patiënten uit Canadese ziekenhuizen

De diplomatieke rel tussen Canada en Saoedi-Arabië heeft woensdagochtend een nieuwe wending gekregen. Saoedische patiënten in Canadese ziekenhuizen worden overgeplaatst naar ziekenhuizen in andere landen, meldt persbureau Reuters. Het is onbekend om hoeveel mensen het gaat.

De Saoedische minister van Buitenlandse Zaken zegt op sociale media dat het land twee operatiekamers heeft geopend, die 24 uur per dag open zijn. Eén bevindt zich in de ambassade van het Arabische koninkrijk in Ottawa. De andere op het hoofdkwartier van het ministerie in de hoofdstad Riad.

Mensenrechten

De twee landen liggen met elkaar in de clinch omdat Canada de mensenrechtensituatie in het land bekritiseerde. Sindsdien treft het Arabische koninkrijk de ene na de andere maatregel tegen Canada. De Canadese ambassadeur werd uitgewezen, en de afgezant in Ottawa werd teruggetrokken. Ook zijn nieuwe handel en investeringen opgeschort en treft het land voorbereidingen om 12.000 Saoedische studenten over te plaatsen naar universiteiten in andere landen.

Het Canadese ministerie van Buitenlandse Zaken riep het land afgelopen weekend op om diverse burgerrechtenactivisten vrij te laten. Minister van Buitenlandse Zaken Chrystia Freeland liet herhaalde het standpunt maandag in een persverklaring: “Canada zal altijd de mensenrechten, waaronder de rechten van vrouwen en de vrijheid van expressie, wereldwijd beschermen.”

‘Ongewenste inmenging’

De regering in Riad deed de Canadese oproep af als ongewenste inmenging in een nationale aangelegenheid. Het Saoedische ministerie van Buitenlandse Zaken zei eerder op Twitter dat het koninkrijk zich niet met zaken van andere staten bemoeit, en geen enkele poging daartoe van andere landen te zullen aanvaarden.