Ryanair dagvaardt piloten vanwege mogelijke staking

Luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft Nederlandse piloten voor het gerecht gedaagd om een staking van de vliegers dit zomerseizoen te voorkomen. Dat meldt de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) woensdag in een persbericht. Ryanair heeft nog niet gereageerd.

De pilotenbond zegt verbaasd en kwaad te zijn vanwege de dagvaarding. Volgens de VNV had de organisatie nog geen definitieve plannen om deze zomer te gaan staken. “Het kort geding is in onze ogen voorbarig”, aldus de bond.

Ook verbaast de VNV zich erover dat Ryanair zijn pijlen specifiek richt op Nederlandse vliegers. “Nergens anders in Europa heeft Ryanair recent een staking van haar piloten via de rechter proberen tegen te houden”, stelt de pilotenbond.

Cao-conflict

Ryanair en de VNV liggen overhoop vanwege een nieuw cao voor de piloten. De vakbond eist dat vliegers in dienst worden genomen door de prijsvechter. Nu worden de piloten nog via een schijnconstructie als zelfstandige ingehuurd door Ryanair. Ook wil de VNV dat het Nederlands arbeidsrecht van kracht wordt voor de contracten van in Nederland werkzame piloten. Dat houdt onder meer in dat piloten moeten worden doorbetaald bij ziekte en pensioen via hun werkgever moeten opbouwen.

Komende vrijdag staken Duitse Ryanair-piloten voor een periode van 24 uur. Vorige week legden Ierse vliegers van de budgetmaatschappij voor de vierde maal een dag lang het werk neer, waardoor Ryanair gedwongen was twintig vluchten te annuleren. In juli vonden stakingen plaats onder Italiaans, Spaans en Portugees cabinepersoneel. Door deze laatste actie werden vijftigduizend reizigers getroffen, waarmee het de grootste staking in de geschiedenis van het bedrijf was.

Het kort geding dient komende donderdag om 15.30 uur in Haarlem.