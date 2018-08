Na 63 jaar weer bloemen plukken in Rozenburg

Schrijver/vertaler Renée Olsthoorn-Zoutendijk (66) plukte in de zomer van 1955 een bloem in natuurgebied De Grote Beer in Rozenburg.

„We waren op vakantie, een week lang met vier kinderen in een duinhuisje. Reizend vanuit Den Haag namen we de pont vanaf Maassluis: doodeng. Bibberend als een bang hondje zat ik op een bankje, terwijl mijn moeder met haar ellebogen op een raampost genoot van zon en uitzicht. Ik zie nog haar silhouet voor het open raam, zichtbaar genietend, terwijl ik gevangen zat in mijn angst.

Mijn vader was destijds nog journalist bij De Waarheid. Hij en mijn moeder waren CPN-lid. Zij kenden elkaar van korfbalvereniging Achilles uit Den Haag. Moeder kwam uit een communistisch nest, mijn vader was gematigder. Ook toen waren er al politieke discussies. Met alle berichten over misstanden in de Sovjet Unie werden deze heviger. Moeder vergoelijkte het lang, vader zweerde het communisme uiteindelijk af en werd administrateur op een huishoudschool. Conflicten meedt hij.

Ik had dat later ook: inhoudelijk volgde ik het, maar het fanatisme begreep ik niet altijd. Naast discussiëren werd thuis ook veel gelezen. De opa van mijn moeder had vroeger een boekwinkel in Scheveningen waardoor wij veel Joop ter Heuls hadden, maar ook prachtig geïllustreerde Tsjechische kinderboeken.

De liefde voor taal is gebleven. Na een opleiding Frans op de Haagse school voor Taal- en Letterkunde werkte ik eerst als documentalist, waarna ik een eigen vertaalbureau begon. Onlangs ben ik gedebuteerd met de roman De Franse Slag. Maar daaraan dacht ik toen natuurlijk nog niet. Daar in dat duingras was ik drie jaar, onwetend en zelfs nog te jong om te bedenken dat ik weer terug moest met die enge pont.”

