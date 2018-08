Wit-Russische journalisten aangehouden wegens omzeilen betaalsite

De Wit-Russische autoriteiten hebben tenminste 16 journalisten opgepakt omdat ze zich illegaal toegang zouden hebben verschaft tot de betaalsite van het Wit-Russische persbureau BelTA. Verschillende van hen zitten nog vast. Journalisten spreken van een aanval op de vrije pers.

Dinsdagochtend deden justitie-medewerkers een inval op de redactie van Tut.By, de grootste onafhankelijke nieuwssite van Wit-Rusland. Tegelijkertijd was er een inval bij het persbureau BelaPAN en bij de krant Navoeka.

Meer aanhoudingen

Het Wit-Russische Openbaar Ministerie maakte bekend een onderzoek te zijn gestart wegens hacken. Volgens het OM zou er ruim 15.0000 keer illegaal ingelogd zijn op de betaalsite van het (staats-) persbureau BelTA. Donderdag volgden meer aanhoudingen: vier journalisten van vastgoedwebsite Realt.by, freelancer Aleksej Zjoekov en Pavljoek Bykovski, journalist voor Deutsche Welle.

Volgens de directeur van persbureau BelTA, Irina Akoelovitsj, hebben de aangehouden journalisten de inloggevens van andere klanten gebruikt om gratis toegang te krijgen.

Olga Lojko, plaatsvervangend hoofdredacteur van Tut.By, liet echter weten dat niemand de betaalservice van BelTa gebruikt omdat dezelfde berichten een kwartier later gratis online verschijnen. Tut.By-eigenaar Joeri Zisser vertelde dat het abonnement voor de hele redactie slechts 250 euro per maand kost.

Politiek motief

Journalisten en waarnemers denken aan een politiek motief. Volgens Irina Levsjina, hoofdredacteur van persbureau BelaPAN, is het doel „om de media die niet van de overheid zijn zoveel mogelijk te hinderen”. Journalist Igor Iljasj van de Poolstalige onafhankelijke zender Belsat sprak van „de vernietiging van de laatste onafhankelijke Wit-Russische media.”

De internationale journalistenorganisatie Reporters Without Borders heeft de aanhoudingen veroordeeld. In Wit-Rusland is het slecht gesteld met de persvrijheid. In de Press Freedom Index staat het land op plaats 155 (van de 180).