De oplaadpaal zorgt voor parkeren onder hoogspanning

De Julianaweg in Utrecht is een ruim opgezette straat van bijna anderhalve kilometer in de wijk Hoograven. Overdag is het brede grasveld in het midden van de straat een paradijs voor kinderen. ’s Avonds wordt het straatbeeld overgenomen door auto’s met twee wielen in het gras. De parkeerdruk is erg hoog.

In deze straat staan twee laadpalen, waar in totaal vier elektrische auto’s tegelijk kunnen opladen. En waar andere auto’s dus niet mogen parkeren. Het zijn twee palen met elk een eigen verhaal. De ene van de groene toekomst, de andere van het mopperende heden.

Eerst maar het positieve verhaal, van de oplaadpaal die recht tegenover het huis van Matthieu van Tellingen staat. Vanaf zijn keukentafel kijkt hij recht op de twee oplaadplekken. De ene is vrij, de andere wordt bezet door zijn eigen leaseauto, een vol-elektrische Tesla. Het is de ideale situatie voor de e-rijder: recht voor de deur kunnen opladen.

De eerste keer dat ik ging opladen, kreeg ik een hele tirade over me heen van een boze buurman Tom Meijeraan, elektrische autorijder

„Na een lange rit is het toch even spannend of beide plekken niet bezet zijn”, vertelt Van Tellingen. „Dat komt gelukkig zelden voor. Eventueel kan ik nog uitwijken naar andere palen in de buurt, al zijn die vaker bezet. Ja, zo’n rustige paal voor de deur is wel luxe.”

Die luxe kan nog weleens van korte duur zijn, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Waar in de eerste vier maanden van dit jaar zo’n vierduizend extra elektrische auto’s op de weg kwamen, nam het aantal oplaadpunten slechts met zo’n tweeduizend toe.

En dan moet de explosieve groei van elektrische auto’s nog beginnen. Die storm komt eraan, denkt Dirk van Ommen, oprichter van de site oplaadpunten.nl, dat de ruim dertigduizend oplaadpunten in Nederland in kaart brengt. „De batterijen voor elektrische auto’s worden komende jaren een stuk goedkoper, dus zal een elektrische auto niet duurder blijven dan een benzineauto. In onderhoud is de elektrische auto zelfs al goedkoper, dus waarom zou je dan nog voor een benzineauto kiezen?”

Not in my back yard

Veel meer elektrische auto’s betekent ook dat er veel meer laadpalen nodig zullen zijn, wat ten koste zal gaan van gewone parkeerplaatsen. En dat is het verhaal van de andere oplaadpaal in Hoograven: met de extra parkeerdruk zijn buurtbewoners niet blij. Zij vormen het mopperende heden. Al gebeurt dat in relatieve stilte. Een inventarisatie bij enkele buurtbewoners levert vooral begrip voor elektrisch rijden op. Zelfs de kapster op de hoek hoort weinig gemopper. Wie kan er ook tegen elektrisch rijden zijn als het goed voor het milieu is?

De aanvrager van de paal, Tom Meijeraan, weet wel beter. „De eerste keer dat ik ging opladen, kreeg ik een hele tirade over me heen van een boze buurman. Hij parkeerde zijn auto altijd op de plek waar de paal nu ineens stond. Hij riep dat types als ik in de goot zouden eindigen. Het was niet eens mijn idee om de paal precies op die plek te zetten. Ik vond het juist onhandig, omdat het op meer dan vijf minuten lopen van mijn huis is. In de zomer is dat niet erg, maar als het regent is het verre van ideaal.”

Het nimby-effect (not in my back yard) geldt blijkbaar niet alleen voor windmolens, maar ook voor oplaadpunten: op zich zijn mensen er niet tegen, behalve als het in hun achter- of dit geval voortuin gebeurt. De betreffende oplaadpaal werd tijdens de eerste de beste Oud en Nieuw zelfs opgeblazen (en binnen een week weer gemaakt).

Dat er onvrede is in de buurt, juist vanwege de parkeerdruk, merkte Meijeraan toen hij voorzichtig een balletje opgooide bij zijn directe buren voor een paal voor de deur. „Er was een mogelijkheid om, als je gebruik maakt van zonnepanelen, een oplaadpaal aan te vragen, zodat deze systemen aan elkaar gekoppeld konden worden. Onze directe buren, met wie ik gewoon goed contact heb, stonden daar absoluut niet voor open. Ze wilden niet nóg meer parkeerplaatsen in de straat kwijtraken. Ik heb liever goede buren dan een oplaadpaal voor de deur.”

Omdat de parkeerdruk al hoog is, laten de e-rijders hun auto vaak bij de oplaadpaal staan, ook na het opladen. Een oplaadpunt is officieel geen parkeerplek, en dus zouden opgeladen auto’s plaats moeten maken.

„Het klinkt misschien aso, maar ik laat mijn auto ook gewoon staan als-ie om twaalf uur ’s avonds vol is. Dan ga ik echt niet meer naar buiten”, stelt Meijeraan. Van Tellingen staat er net zo in. „Nu staat de auto recht voor de deur, en omdat de paal verder weinig bezet is, val ik er niemand mee lastig als mijn auto daar blijft staan.”

E-rijders onder elkaar

In het geval van Van Tellingen klopt dat, aangezien ‘zijn’ paal verder amper wordt gebruikt. Bij de andere paal in de straat is het vaker spitsuur. Meijeraan merkt vaak genoeg bij thuiskomst dat beide oplaadpunten bezet zijn. En dus moppert ook de e-rijder zelf. „Om eerlijk te zijn rijd ik nu minder elektrisch dan ik eigenlijk zou willen”, stelt hij.

Contact met de andere e-rijders in de buurt is er eigenlijk niet. Maar kan dat niet veel ergernis wegnemen? Het klinkt simpel: onderling een appgroepje maken, waarin je kunt vragen of de buurman zijn auto kan wegzetten na het opladen, omdat je zelf wilt laden. Dat gebeurt in andere wijken in Nederland wel. Dat kan via WhatsApp, of via apps die e-rijders toch al gebruiken om vrije oplaadpunten te vinden, met een chatfunctie.

Van Tellingen staat wel open voor een goede communicatieoplossing tussen e-rijders. „Ik vind bijvoorbeeld dat vol-elektrische auto’s voorrang moeten krijgen bij het opladen, omdat we echt afhankelijk zijn van de stroom. Dan kan het handig zijn om buurtgenoten een appje te sturen. Maar ik gebruik zelf een app van Tesla, die heeft die functie niet. En ik ga niet twee verschillende apps gebruiken.”

Meijeraan vindt een appgroepje iets ‘te veel gedoe’ nu hij slechts hybride (deels elektrisch, deels benzine) rijdt. „Dan denk ik al snel: laat maar, ik hang mijn auto wel helemaal niet aan de paal. Als ik vol-elektrisch ga rijden, wat ik uiteindelijk wel wil, moet ik echt opladen en dan sta ik er wel voor open. Maar ook dan moeten er meer oplaadmogelijkheden komen. Ik denk alleen niet dat de buurt zit te wachten op nog meer oplaadpalen.”