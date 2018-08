Papa en mama varken met drie biggetjes: China gaat over op een driekindpolitiek

Het zijn een soort Chinese kinderpostzegels, maar dan anders. Om het jaar van het Aardvarken te vieren, dat op 5 februari 2019 ingaat, zijn de daarvoor ontworpen postzegels door het Chinese staatspostbedrijf openbaar gemaakt. De Britse krant The Times toont een postzegel waar vijf varkens op staan: papa en mama big en hun drie biggetjes.

Dat wil wel wat zeggen, stelt The Times. De postzegel geeft aan dat de Chinese regering families oproept om drie kinderen te krijgen. De Britse krant citeert de Chinese demograaf Yi Fuxian, die stelt: „De postzegel is een visitekaartje voor het land, dat het beleid weerspiegelt. Twee volwassen varkens en drie biggetjes: het is een duidelijk teken dat China’s geboortepolitiek een nieuw tijdperk is ingegaan.” Ook The China Post denkt dat het ontwerp van de zegel een hernieuwd concept van de Chinese familie wil presenteren.

Credit: China Post

Het komt overeen met het loslaten van het éénkindbeleid in 2016, toen er werd overgestapt op de tweekindspolitiek. In dat jaar – dat van de Aap – kwamen er postzegels waarop een mama aap te zien was met twee kindaapjes.

The Times haalt een woordvoerder van de Communistische Partij aan, die in The People’s Daily zegt: „De leeftijdsopbouw van de bevolking gaat problemen veroorzaken, arbeid wordt duurder, en sociale zekerheid gaat meer geld kosten. Kinderen krijgen is geen familiekwestie, maar een zaak van nationaal belang.” Het Jaar van het Aardvarken is daarom een goed gekozen moment: het Aardvarken staat volgens de Chinese horoscopen voor een wezen dat zich het prettigst voelt wanneer het lekker thuis is met het gezin.