Nieuwe stap in affaire-Ruf: gemeente kiest ervaren leiding raad van toezicht Stedelijk

Truze Lodder (69) is benoemd tot tijdelijk voorzitter van de raad van toezicht van het Stedelijk Museum Amsterdam. De oud-zakelijk directeur van De Nationale Opera heeft de opdracht een geheel nieuwe raad van toezicht samen te stellen.

Begin juni vertrokken drie toezichthouders van het museum na een kritisch rapport over het vertrek van Beatrix Ruf, de in opspraak geraakte artistiek directeur die in oktober ontslag nam.

Dinsdag maakte het museum bekend dat waarnemend voorzitter Cees de Bruin om gezondheidsredenen zijn functie heeft neergelegd. De drie overige leden van de raad, Ronald Hans, Willem de Rooij en Joyce Sylvester, traden dinsdag af.

Dat betekent dat de ondernemingsraad van het museum zijn zin krijgt. Deze zegde half juni het vertrouwen in de raad van toezicht op, en vroeg de leden hun functie neer te leggen. Alleen dan zou het Stedelijk een turbulente periode met gebrekkig leiderschap kunnen afsluiten en met een schone lei kunnen beginnen, schreef de ondernemingsraad in een brief.

Die oproep werd door de vier toezichthouders genegeerd. Ze verstuurden een persbericht waaruit kon worden opgemaakt dat ze wilden nadenken over een terugkeer van Beatrix Ruf. Met de advertentiecampagne ‘Roep Ruf terug’ lobbyt een groep verzamelaars en kunstenaars voor een herbenoeming van de opgestapte directeur.

‘The tone at the top’

Met Truze Lodder heeft de gemeente Amsterdam gekozen voor een interim-voorzitter met ruime bestuurlijke ervaring. Ze was onder meer voorzitter van de raad van commissarissen van de Nederlandse Spoorwegen en vice-voorzitter van de raad van toezicht van het Van Gogh Museum.

In een persbericht zei Lodder dinsdag te weten wat haar bij het Stedelijk te doen staat. „The tone at the top is belangrijk voor het totaal. Mijn toon zal krachtig en zuiver zijn.”

De interim-directeur van het Stedelijk, Jan Willem Sieburgh, heeft enthousiast gereageerd op zijn nieuwe voorzitter. „Met mevrouw Lodder kiest het college van B en W voor daadkracht, ervaring en rust. Haar benoeming luidt een nieuwe fase voor het museum in.”

In juli 2018 zijn de statuten van het Stedelijk veranderd en worden leden van de raad van toezicht direct benoemd door de gemeente. Het is de bedoeling dat Lodder nog voor het einde van het jaar een nieuwe raad van toezicht heeft samengesteld. Die kan vervolgens op zoek naar een nieuwe directie voor het Stedelijk.