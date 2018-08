Moussaid en Van der Linden zijn goed bezig

Je zal er maar zitten, als potentiële schietschijf van de Nederlandse televisiekijker. Want die kun je zomaar worden, als nieuweling in zomertalkshowland. Vrij letterlijk: toen Froukje Jansen in 2009 De Zomer Draait Door presenteerde, was daar de website ‘Zap Froukje op zwart’. Je kon haar van de buis knallen.

Zoiets hebben we dit jaar gelukkig nog niet gezien. Waarschijnlijk omdat we te maken hebben met twee opvallend goede presentatrices. We kijken naar Nadia Moussaid, die Eva Jinek vervangt tijdens haar zwangerschapsverlof, en Margriet van der Linden, die de honneurs waarneemt als De Wereld Draait Door niet op tv is.

Interview Nadia Moussaid: ‘Je hebt op tv positieve rolmodellen nodig’

Het AD probeerde maandag een brandje aan te wakkeren met een poll. ,,Wie moet op het DWDD-tijdslot te zien zijn: Nadia Moussaid of Margriet van der Linden?’’ Moussaid kreeg 88 procent van de stemmen.

Wat willen we eigenlijk van een talkshowpresentatrice? Een columnist van De Limburger verpakte deze week op een wonderlijke manier complimenten in beledigingen. ,,Representatief zag het er de laatste dagen bij Eva Jinek niet meer uit. Onderuitgezakt in een stoel, met haar opgezette benen uitgestrekt alsof ze op camping De Zwetende Otter zat.’’

Het ,,begrijpelijke gezucht rond haar zwangerschap’’ leidde volgens de auteur af van ,,het geweldige talent dat Jinek is’’. Het was een inleiding op een dubieus compliment. ,,Opvallend is (…) dat Eva’s gefiguurzaagde steriel witte decor met Moussaid erin opeens zelfs zwoel mediterraans oogt.’’

Door haar vermogen tot luisteren, haar kalmte en haar gebrek aan zichtbare zenuwen is Moussaid een goede talkshowhost. De kritiek die Moussaid tot nu toe kreeg richt zich op futiliteiten. Moussaid had aan een gast gevraagd of alle koeien meiden zijn en wist niet wat een afrastering was.,,Het is dat we het niet meer mogen zeggen, anders zouden we haar 1001 nachten doen’’, becommentarieerde GeenStijl. ,,Dat Mooie Nadia gisteravond Iets Heel Ergs Doms Zei tegen een boerin uit Drenthe vergeten we dan maar. Okee, klein zweepslagje dan.’’

Dat de buitenwereld binnen was gekomen, liet Moussaid dinsdag subtiel merken in (alweer) een gesprek over het weer. Moussaid glimlachte: ,,Retentiegebieden, weer een woord dat ik niet ken.’’

Van der Linden is persoonlijker

Portret Margriet van der Linden: Gedreven diva ‘M’ maakt nu grapjes op prime-time

Margriet van der Linden laat meer van haar eigen karakter doorschemeren. Ze spreekt het publiek direct aan, alsof we haar vrienden zijn. ,,Hebben jullie dit gezien?’’ vraagt ze ons als op de achtergrond een artikel in beeld is waaruit blijkt dat het woord ‘airco’ voor het eerst vaker op Marktplaats wordt gezocht dan het woord ‘gratis’.

Ook als ze denkt dat ze iets geks zegt, benoemt ze dat. ,,Hoe combineer je het sporten met de kinderen?’’ vraagt ze eind juli aan beachvolleyballer Sanne Keizer, die samen met Madelein Meppelink het EK heeft gewonnen. Ze vindt het eigenlijk vervelend als mensen dat vragen aan vrouwen, bedenkt ze zich, om al pratend tot de conclusie te komen dat het toch relevant is.

De persoonlijke noot maakt Van der Linden gevoeliger voor kritiek, heeft mogelijk ook de redactie van het programma gedacht. Plaatste ze zichzelf dinsdag daarom minder op de voorgrond? Moussaid ervaart enig ongemak bij praten over zichzelf. Toen Özcan Akyol haar vorige week vrijdag vroeg of zij wel eens rookt, gaf ze geen antwoord. ,,Wat een goeie vraag zeg. Ik maak wel veel fouten in het leven, ik ben niet perfect.’’

Het blijft zoeken naar spijkers op laag water: zo verschillend zijn de shows in werkelijkheid niet. Beiden behandelden ze dinsdag de ramp op Lombok, met mensen die er aangeslagen vandaan kwamen. Beiden lieten ze kenners aan het woord over VVD-politicus Van Haga, dat kwam bij M wat beter uit de verf. Een luxe die leidt tot muggenziften.