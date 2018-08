Na ‘aanslag’ pakt Maduro oppositie aan

Was het een mislukte moordaanslag op een autoritaire leider? Een door de regering zelf geënsceneerd incident om de aandacht af te leiden van alle economische malaise? Of een gênant ongeluk waaruit de machthebbers alsnog politieke munt proberen te slaan?

Vijf dagen na de vermeende aanslag met mogelijk bewapende drones op een militaire parade in Venezuela zijn er nog veel vragen over het voorval. Wat al wel duidelijk is: de regering-Maduro grijpt het incident aan voor nieuwe maatregelen tegen de toch al flink gekortwiekte oppositie.

Zaterdag werd een feestelijke bijeenkomst van de Nationale Garde in Caracas opgeschud door het geluid van twee explosies. Beelden van de staats-tv tonen hoe een speechende president Nicolás Maduro, diens vrouw en andere hoogwaardigheidsbekleders schrikken van een knal en omhoog kijken. De camera trilt enkele tellen. De militairen in de parade stuiven alle kanten op. Maduro en zijn entourage worden door lijfwachten weggevoerd.

Beelden van drones

Op sociale media werd al snel gesproken van een aanslag met bomdrones. Maar de brandweer ontkrachtte dit enkele uren later: de knal zou afkomstig zijn geweest van een gasexplosie in een nabijgelegen flatgebouw. Later kwamen er echter video’s vrij die de theorie van een aanslag wel degelijk ondersteunen. Beelden van een in de lucht ontploffende drone en beelden van een vallende, stuurloze drone die crasht tegen de gevel van hetzelfde flatgebouw waar de vermeende gasexplosie plaatshad.

Onderzoekscollectief Bellingcat vergeleek de video’s onderling en met archiefbeeld van het gebied. Hieruit trok het de conclusie dat de video’s authentiek zijn en dat er inderdaad drones „boven of nabij de parade” en bij de flat ontploft zijn. De Spaanse krant El País zocht flatbewoners op die deze lezing ook onderschrijven.

Een aanvankelijk veel geopperd scenario – dat de regering de aanslag zelf liet plegen of op de hoogte was van het complot en bewust niet ingreep – lijkt onwaarschijnlijker. Door de schrik op het gezicht van Maduro en de paniek bij de militairen ogen regime en leger niet erg dapper. „Als de regering dit deed om de martelaar te kunnen spelen, pakte het erg slecht uit, want we zien een zeer angstige groep mensen”, stelde veiligheidsexpert Jorge Septién op de Amerikaanse nieuwszender CNN.

Tegen het Franse persbureau AFP opperde Fernándo Ochoa Antich, een ex-minister van Defensie, de optie van een ongeluk. De ontplofte drone zou van de staats-tv zijn geweest en door Maduro’s eigen sluipschutters zijn beschoten. „De beelden van militairen die daarna wegrennen en lijfwachten die Maduro afdekken zijn voor de regering rampzalig. Ze wendt ze daarom maar aan om te spreken van een aanslag.”

Verdachten

Over de vermoedelijke daders bestaat nog meer onduidelijkheid. De ‘aanslag’ werd binnen 27 minuten via Twitter opgeëist door de onbekende ‘Soldados de Franelas’. In drie tweets stellen deze „vaderlandslievende militairen” dat „de tijd op is”. De aanslag mislukte, maar „we hebben aangetoond dat ze kwetsbaar zijn”.

Kort na het incident pakten de autoriteiten in een nabijgelegen hotel zes mensen op. Dinsdagavond gaf Maduro op televisie uitleg over hun achtergrond en toonde een video waarin de ‘hoofdverdachte’ alles opbiecht. De president stelde dat de groep handelde samen met een jonge politicus van de oppositie, die eerder op de dag al opgepakt werd. De militairen zouden zich ook hebben laten trainen en aansturen door Colombia, het buurland waar juist dinsdag een nieuwe rechtse president aantrad.

Maduro wees ook naar oppositieleider Julio Borges. Hij geniet als volksvertegenwoordiger nu nog onschendbaarheid. Een door Maduro opgezet, omstreden schaduwparlement gaat Borges en andere oppositieleden die immuniteit afpakken, zei regimekopstuk Diosdado Cabello.