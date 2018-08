Het programma van Lowlands 2018: Kendrick Lamar zal de Alpha-tent laten dampen

Stoere en tegendraadse spreekbuizen van een generatie. Relevante popnamen, rijzende sterren. Dat is de grote aantrekkingskracht van het muziekprogramma op het driedaagse Lowlands-festival, dat van vrijdag 17 augustus tot en met zondag 19 augustus in Biddinghuizen gehouden wordt. Met een buitengewoon prikkelende line-up verwondert het niet dat deze editie snel was uitverkocht.

Als Lowlands een graadmeter is van de muzikale conjunctuur, dan ontstaat er de laatste jaren weer een duidelijke trend: de nadruk verschuift meer en meer van rockbands naar danceacts; van de dag en avond richting de nacht die op Lowlands voor de danslustigen is gereserveerd. De afgelopen vijf jaar is te zien hoe elektronica steeds meer wordt omarmd door pop en hiphop.

Kendrick Lamar . Foto AFP

Wat staat ons aan aantrekkelijke headliners te wachten dit jaar? De meest treffende boeking is Kendrick Lamar. Zijn komst onderstreept het belang van Lowlands 2018. Want Lamar won eerder dit jaar Pulitzer Prize for Music. Die kreeg de rapper uit Compton, Californië, voor zijn vorig jaar verschenen album DAMN.. De jury roemde de virtuoze en „authentieke spreektaal en de ritmische dynamiek die de complexiteit van het moderne Afro-Amerikaanse leven treffend schetsen”.

Rap is het succesvolste genre van het moment, en Lamar, die als geen ander de worsteling en emoties invoelbaar kan maken van de zwarte Amerikaanse gemeenschap, is nu de grootste. De grootste concerttent op het terrein, de Alpha, zal ervan dampen.

Patti Smith . Foto EPA

Nog een artiest in wier werk activisme en politiek altijd een grote rol hebben gespeeld: punkpriesteres Patti Smith. Al merkte de oude voorvechtster onlangs wel in NRC op dat ze nu wel wist dat uiteindelijk niet de muziek verandering teweegbrengt, maar de mensen „hooguit geïnspireerd worden”. Dat doet de jonge Britse zangeres Dua Lipa met haar mild feministische boodschap in hitgevoelige danceverpakking ook – op haar jonge-meiden-empowerende manier.

Zanger Damon Albarn van Gorillaz. Foto Keystone/Laurent Gillieron

Eens was de cartoonband Gorillaz van Damon Albarn een grensverleggend concept, geboren uit protest tegen de MTV-vervlakking. Nu lijken de animaties slechts nog ter decoratie bij de hybride van pop, dance en wereldinvloeden, maar er klinken evengoed stevige anti-Trump-geluiden. Het trio N.E.R.D. (met Pharrell Williams) wil nog altijd graag feesten op eigenzinnige ritmiek, maar toont op zijn recente comeback-album eveneens strijdlust en protest in teksten.

Moet het dan altijd ‘ergens’ over gaan? Nee hoor. Want als Nile Rodgers, godfather van vele geniale pophits, komt met Chic, is het eindeloos meegaan in een hitcarrousel die met ‘Like a Virgin’ (Madonna), ‘Let’s Dance’ (Bowie) en klapper ‘Get Lucky’ (Daft Punk) al jaren zijn vaste rondje draait. Een euforisch genoegen.