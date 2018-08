Of hij samen met Manafort misdrijven heeft gepleegd? Rick Gates: 'Ja'.

Drie dagen lang stond Rick Gates, de belangrijkste getuige in de zaak-Manafort, voor de rechter in Alexandria, Virginia. De voormalige rechterhand van politiek adviseur Paul Manafort, die in 2016 met zijn baas samen voor de campagne van presidentskandidaat Donald Trump ging werken, had verklaard dat hij zich met en in opdracht van Manafort schuldig had gemaakt aan belastingontduiking en bankfraude.

Lees ook: Een schuldig verklaarde Manafort vormt een bedreiging voor Trump

De advocaten van Manafort zaagden Rick Gates uren door, zetten hem neer als dief, oplichter, leugenaar en echtbreker. Maar de belofte die ze op de eerste procesdag deden – aantonen dat niet Manafort, maar Gates de kwade genius van de financiële misdrijven was – maakten ze niet waar. Op de vraag of hij samen met Manafort misdrijven heeft gepleegd, antwoordde Gates onomwonden: „Ja.”

De rechtszaak tegen Manafort is een zijtak van het onderzoek dat speciaal onderzoeker Robert Mueller doet naar Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. En hoewel deze zaak geen directe raakvlakken met die bemoeienis heeft, is ze wel van groot belang voor het vervolg van het Mueller-onderzoek. Met een veroordeling van Manafort kan hij met dubbele kracht verder – en mogelijk met Manafort dan als getuige.

Geknoeid met boeken

De verdediging van Manafort was erop gebaseerd dat Gates de zakelijke kant van zijn werk deed en hijzelf alleen de inhoudelijke. Alle inkomsten die werden vergaard in het kader van Manaforts politieke werk voor de Oekraïense president Viktor Janoekovitsj tussen 2010 en 2014, zouden door Gates zijn ondergebracht in rekeningen op Cyprus, Groot-Brittannië en enkele Caribische eilanden, en buiten het zicht zijn gehouden van de Amerikaanse belastingdienst.

De getuigen werpen tot nog toe een ander licht op de zaak. Manaforts boekhouder en zijn accountant stonden eerder in de getuigenbank en zij toonden overtuigend aan dat Manafort zich vrijwel dagelijks persoonlijk met de administratie van zijn bedrijf bemoeide. En ook dat er werd geknoeid met de boeken, eerst om de belasting te ontduiken, later om banken bereid te krijgen leningen te verstrekken. De getuigenis van Gates onderstreepte hun verklaringen, en deed dat van binnenuit, vanuit het oogpunt van de overtreder.

Lees ook dit profiel van Paul Manafort: De man achter dictators, olichargen en Trump

Buitenechtelijke relatie

De advocaten van Manafort – Manafort zelf staarde drie dagen lang vanuit de beklaagdenbank naar Gates, terwijl deze juist zijn blik leek te ontwijken – probeerden de geloofwaardigheid van Gates aan te tasten. Zij onthulden dat hij een lange buitenechtelijke relatie had, waar business-classreizen en luxe hotels aan te pas kwamen. En ze probeerden aan te tonen dat Gates voor die relatie gebruik maakte van geld dat hij van Manafort stal. Gates gaf toe dat hij honderdduizenden dollars van zijn baas had gestolen, maar zei dat hij die niet aan deze relatie had besteed. Die betaalde hij naar eigen zeggen van de bonussen die hij van Manafort kreeg. voor zijn goede werk.

In dit verband viel voor het eerst ook de naam van Donald Trump, die zich geregeld op Twitter opwindt over deze rechtszaak. Toen hij deel uitmaakte van Trumps campagneteam, zo verklaarde Gates onder druk van de verdedigers, zou het kunnen dat hij persoonlijke uitgaven bij het team declareerde als onkosten.

Manaforts advocaat probeerde nog met een directe vraag Gates onderuit te halen: „Denkt u dat de jury u nog gelooft, na al die leugens en die fraude?” Gates gaf geen krimp: „Ja.”