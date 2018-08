Ellen van Dijk voor derde keer op rij Europees kampioen tijdrijden

Ellen van Dijk is woensdag voor de derde keer op rij Europees kampioen tijdrijden geworden. Ook Anna van der Breggen gaat met een plak naar huis, zij won zilver op het EK wielrennen in Glasgow. De vrouwen reden in Glasgow een parcours van 32,3 kilometer.

Van Dijk had 41.39,70 minuten nodig om het natgeregende parcours af te leggen. De renster van Sunweb was hiermee twee seconden sneller dan haar landgenote Van der Breggen. Zij kwam met een tijd van 41.41,83 binnen, waarmee ze meer dan een minuut sneller was dan de Duitse Trixi Worrack.

Op de vierde en vijfde plek eindigden de Russische Anastasia Pljaskina en Audrey Cordon Ragot uit Frankrijk. Van Dijk zei na de wedstrijd tegen de Nu.nl dat ze het een mooi parcours vond.

“Het was close op het eind met Anna, ik ben blij dat ik aan de goede kant sta. Mijn volgende doel is het wereldkampioenschap.”

14.00 uur tijdrit mannen

Van der Breggen begon om 10.28 uur aan de tijdrit. Vijf minuten later ging Van Dijk van start, die zowel in 2016 als in 2017 met de gouden plak naar huis ging. Van der Breggen won vorig jaar brons bij de tijdrit op het EK.

Na enkele minuten wist Van der Breggen haar eerste tegenstander, de Poolse Katarzyna Pawlowska, in te halen. Bij het eerste tussenpunt was Van der Breggen met een tijd van 14.53 over 8 kilometer de snelste. Bij het tweede meetpunt had Van Dijk haar echter al ingehaald. Vanaf dat punt reden de Nederlandse vrouwen het snelst.

Om 14.00 uur begint de tijdrit bij de mannen. Daarbij doen voor Nederland Dylan van Baarle en Jos van Emden mee.