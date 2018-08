Celine van Duijn Europees kampioen schoonspringen

Celine van Duijn is Europees kampioen schoonspringen geworden op het onderdeel toren, waarbij de springers van tien meter hoogte duiken. Ze behaalde een totaal score van 319,10 punten. De Italiaanse Noemi Batki werd tweede met 315,00 punten. De Duitse Maria Kurjo had een score van 308,15 punten en pakte brons.

Het was een verrassende plak voor de 25-jarige Van Duijn. De Amersfoortse behaalde nog niet eerder een medaille op een Europees podium. Vorig jaar werd ze tiende op hetzelfde onderdeel bij het EK in Kiev.

Ook in de voorronde in Edinburgh werd Van Duijn eerste. Toen behaalde zij 289,65 punten, ruim vijf punten meer dan de Britse Lois Toulson. Maria Kurjo werd in die ronde ook al derde met 282,35 punten.