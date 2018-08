‘Canadees voorgedragen als topman Air France-KLM’

De Canadees Ben Smith is in beeld om de nieuwe topman te worden van Air France-KLM. Dat meldt Le Monde op gezag van verscheidene bronnen bij de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij. De naam van Smith, nu nummer twee van Air Canada, circuleert al langer maar is nog niet door het bedrijf bevestigd.

Nadat in mei topman Jean-Marc Janaillac na een conflict met de vakbonden onverwacht was opgestapt, gingen er al verschillende namen rond van potentiële opvolgers. Vooral die van financieel directeur Philippe Capron van afval- en waterfirma Veolia leidde nog voordat hij aan de raad van commissarissen voorgedragen kon worden tot zware kritiek van de bonden. Ook Smith zou nu nog slechts de steun hebben van het benoemingscomité.

Smith werkt sinds 2002 bij Air Canada, waar hij volgens zijn cv operationeel directeur is en eindverantwoordelijkheid heeft voor de marktstrategie. Hoewel na het vertrek van Janaillac aanvankelijk naar een Franse opvolger werd gezocht, hebben grootaandeelhouders Delta Airlines en China Eastern erop aangedrongen om breder te zoeken en ervaring in de luchtvaartindustrie als belangrijkste criterium aan te houden.

Status quo

Die ervaring in de sector zou ook de voorkeur van de vakbonden hebben. Maar pilotenbond SNPL, een van de bronnen van Le Monde, noemt Smith nu al „de kandidaat van de status quo”. Franse piloten voelen meer voor de Fransman Thierry Antinori, nu nummer twee van Emirates en eerder commercieel directeur bij Lufthansa.

Om internationale kandidaten aan te trekken heeft de raad van commissarissen volgens zakenkrant La Tribune afgelopen maand ingestemd met een scherpe verhoging van het salaris voor de nieuwe topman. Terwijl Janaillac ongeveer 700.000 euro per jaar verdiende, zou de nieuwe baas 2,5 miljoen euro kunnen krijgen. Dat is meer in lijn met vergelijkbare concurrenten als IAG (British Airways) en Lufthansa.

Smith zou in een nieuwe bestuursstructuur algemeen directeur worden, met boven zich nog een niet-uitvoerend president. Hij zal een oplossing moeten vinden voor het nog altijd slepende loonconflict met de Franse vakbonden. De stakingen in de eerste maanden van 2018 hebben het bedrijf 335 miljoen euro gekost, bleek vorige week uit de halfjaarcijfers. En de bonden sluiten nieuwe stakingen dit najaar niet uit.