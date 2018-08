BMW roept bijna zevenduizend auto’s terug om brandgevaar

BMW roept in Nederland 6.764 auto’s terug omdat een defect onderdeel mogelijk brand kan veroorzaken. Het gaat om een groot aantal modellen die voorzien zijn van een dieselmotor en gebouwd zijn tussen juli 2012 en september 2016. Volgens BMW zijn in Nederland door het probleem in twee jaar tijd vier auto’s in brand gevlogen.

De storing doet zich voor in een zogenoemde uitlaatgasrecirculatiemodule, of EGR-module. Die leidt de uitlaatgassen terug naar de motor, waardoor de verbrandingstemperatuur van de brandstof daalt met een lagere uitstoot van stikstofoxiden tot gevolg. Dieselmotoren stoten dan overigens wel meer roet uit.

Bij de auto’s die BMW terugroept gaat het mis met een koeler die deel uitmaakt van het systeem. Het onderdeel blijkt soms koelvloeistof te lekken. Dat middel kan zich vervolgens ophopen en samen met koolstof- en olieafzettingen door de uitlaatgassen zeer heet worden en zo voor brandgevaar zorgen, aldus de autobouwer. Het gaat daarbij wel om “extreme gevallen”, staat in een persbericht te lezen. Bovendien moet de chauffeur de waarschuwingslampjes negeren, aldus een woordvoerder.

Zelfde als in Zuid-Korea

Het probleem kwam aan het licht toen in Zuid-Korea werd vastgesteld dat in de afgelopen jaren zo’n twintig tot dertig BMW’s in brand waren gevlogen. Ook auto’s op de Europese markt bleken uitgerust te zijn met datzelfde potentieel brandgevaarlijke onderdeel. In Nederland is vastgesteld dat er vier auto’s door zijn afgebrand. Dat het merk er nu pas mee naar buiten komt, heeft er volgens BMW mee te maken dat in het vuur bewijzen voor de oorzaak van de brand verloren kunnen gaan. Het merk zegt de tijd nodig gehad te hebben om goed onderzoek te kunnen doen.

Het gaat om BMW’s uit de 3-, 4-, 5-, 6- en 7-serie en de suv’s en crossovers van de modellen X3, X4, X5 en X6. Auto’s van die types, voorzien van een viercilindermotor en gebouwd in april 2015 tot en met september 2016 of een zescilindermotor uit juli 2012 tot en met juni 2015 worden teruggeroepen naar de garage. De eigenaren worden “in de komende weken” benaderd. Volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung worden er in Europa in totaal 323.700 auto’s teruggeroepen.