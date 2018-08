Amsterdammer die strijdt tegen ‘verkeersjungle’ in ongelijk gesteld

De Amsterdammer die strijdt tegen de “verkeersjungle” in zijn woonplaats is woensdag door de rechtbank in Den Haag in het ongelijk gesteld. Oud-advocaat Frank Bakker had een kort geding aangespannen tegen minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) omdat hij vindt dat de hoofdstad een “puinhoop” is geworden door roekeloos fietsgedrag. Volgens Bakker zet het ministerie te weinig handhavers in om verkeersovertreders aan te spreken op hun gedrag.

De rechtbank was het eens met Bakker dat de verkeersregels in de hoofdstad met regelmaat worden overtreden door fietsers en noemt de frustratie van de Amsterdammer begrijpelijk. Maar volgens de rechtbank is door de Amsterdamse ‘driehoek’ (burgemeester, hoofdofficier van justitie en hoofdcommissaris van politie) gekozen meer prioriteit te geven aan de handhaving van andere delicten, wat volgens haar een rechtmatig besluit is. Hiermee handelt ook de eindverantwoordelijke minister niet onrechtmatig.

Eerst via burgemeester

De 77-jarige Amsterdammer strijdt sinds vorig jaar tegen de verkeersjungle toen hij de burgemeester van Amsterdam dagvaardde. De rechter oordeelde toen dat de burgemeester niet aansprakelijk was voor de handhaving en dat Bakker bij de minister moest zijn. Vervolgens eiste Bakker een reactie van Grapperhaus, met het dreigement dat hij hem zou dagvaarden als hij niet adequaat zou reageren.

De minister antwoordde wel, maar niet naar tevredenheid van Bakker. Volgens Grapperhaus valt de handhaving van verkeersregels in het takenpakket van de lokale overheid. Bakker voelde zich “van het kastje naar de muur gestuurd” en bracht een dagvaarding uit.

Volgens Bakker heeft hij de afgelopen jaren meerdere kwetsuren opgelopen door roekeloos rijgedrag van zijn stadsgenoten. Hij zou onder meer blauwe plekken en schaafwonden hebben opgelopen. De fietsers in de hoofdstad rijden volgens de oud-raadsman over stoepen, tegen de richting in en door rood. Ook zouden ze zich niet houden aan de voorrangsregels.