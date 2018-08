Ahold Delhaize draait gestaag maar belooft verbetering in de VS

Ahold Delhaize komt in november met een aantal nieuwe initiatieven die de omzetten in de Verenigde Staten moeten opstuwen. De Amerikaanse markt is voor het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn van groot belang: daar werd in het afgelopen kwartaal ongeveer drie keer zoveel omzet gedraaid als op de Europese markt. Toch is de VS een zorgenkindje. Er zit al enige tijd weinig tot geen groei in, blijkt uit de nieuwste cijfers die de onderneming woensdag heeft bekendgemaakt.

In het tweede kwartaal van 2018 heeft Ahold Delhaize een 0,9 procent hogere omzet behaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Als daarin wordt meegerekend dat Pasen dit jaar eerder viel dan in 2017 en een deel van de boodschappen nog in het eerste kwartaal werd gedaan, komt de onderneming volgens een eigen berekening zelfs uit op een groei van 2,4 procent. Voor de Verenigde Staten waren de resultaten minder florissant. Daar kromp de omzet zelfs met 0,1 procent. Rekening houdend met de paasboodschappen blijft het bij een licht plusje van 1 procent.

‘Opwindende initiatieven’

Onder beleggers rezen de afgelopen dagen nieuwe zorgen over de verdiensten van de supermarktgigant in de Verenigde Staten. Het gebrek aan innovatie aldaar was voor de Duitse zakenbank Berenberg aanleiding om een verkoopadvies af te geven, waarna de beurskoers dinsdag scherp daalde.

Innovatie en hernieuwde merkstrategieën moeten beleggers helpen geruststellen. Wat Ahold Delhaize precies van plan is, licht het bedrijf nog niet toe. Details worden bekendgemaakt op hun Capital Markets Day, 13 november. Voor Stop & Shop, voor het bedrijf de belangrijkste keten in de VS, belooft het kwartaalbericht met “opwindende initiatieven” te komen. Bovendien komt er een nieuwe tak van boodschappenbezorgdienst Peapod die voor alle Amerikaanse Ahold Delhaize-supermarkten één gedeelde webwinkelinfrastructuur moet gaan opzetten. De beurzen leken woensdag niet direct onder de indruk. Na de presentatie van de kwartaalcijfers stond de koers opnieuw 3 procent in de min.

In Nederland liet Ahold Delhaize in het tweede kwartaal een omzetgroei zien van 3 procent. Online verkopen, onder meer via Bol.com, namen met 23,2 procent toe. In het thuisland van Delhaize (België) steeg de omzet met 1,9 procent. Het onderliggende bedrijfsresultaat kwam uit op 35 miljoen euro, 6,8 procent meer dan in het tweede kwartaal van 2017.