ABN Amro schrapt 250 banen om winst te verhogen

ABN Amro gaat 250 werknemers van zijn zakenbank ontslaan. Ook zullen andere maatregelen worden genomen om de kosten te drukken bij de afdeling Corporate & Institutional Banking (CIB). De besparingen moeten gezamenlijk zorgen voor 80 miljoen euro minder kosten. Dat heeft het financiële concern woensdag bekendgemaakt bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers.

Er deden al langer geruchten de ronde dat er gesneden zou worden in de zakenbank van het bedrijf. Eerder werd gezegd dat het personeelsbestand van de zakenbank mogelijk gehalveerd zou worden. In totaal werken bijna 2.600 mensen bij het onderdeel dat zich bezighoudt met de begeleiding van overnames en beursgangen. Ook financiert CIB multinationals, de scheepvaart en grondstoffen- en energiehandel.

Topman Kees van Dijkhuizen benadrukt dat de diensten van de zakenbank belangrijk blijven voor ABN Amro. Het onderdeel neemt op het moment echter een groot deel van het kapitaal in beslag, hetgeen sinds de aangescherpte kapitaalseisen verplicht is als buffer voor risico’s. Dit zou niet in verhouding staan tot de winst die het opbrengt.

Bedrijfsresultaat en winst nemen af

In het tweede kwartaal van 2018 bedroeg de nettowinst 688 miljoen euro, ruim 28 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijfsresultaat nam 9 procent af tot 1.027 miljoen euro. Het concern verdient het meest aan consumenten (afgelopen kwartaal 317 miljoen).

Ondanks de negatieve cijfers spreekt Van Dijkhuizen van een een “solide” resultaat. Volgens hem heeft de bank geprofiteerd van de groei van de Nederlandse economie. Bij de presentatie van de kwartaalcijfers benadrukte hij onder meer dat de rentebaten stabiel bleven, ondanks het “ongunstige renteklimaat”. Ook groeide de kapitaalbuffer die eventuele verliezen moet opvangen.