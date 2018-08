Yoko Ono wint zaak tegen ‘On Lemon - John is On’

De merknaam ‘John Lemon’ mocht al niet meer, nu is ‘On Lemon - John is On’ ook verboden. Yoko Ono, de weduwe van Beatle John Lennon, heeft een rechtszaak gewonnen tegen de Poolse frisdrankmaker die dat merk gebruikte. De ondernemer, Robert Orszulak, mag zijn flesjes met On Lemon - John is On op het etiket niet meer verkopen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag dinsdag geoordeeld.

Het is de tweede keer dat Ono valt over een merknaam die Orszulak voert. Eerder verkocht hij het drankje onder de naam John Lemon. Ono stapte vorig jaar naar de Nederlandse rechter om de merknaam te laten verbieden, maar tot een uitspraak is het toen niet gekomen. De partijen hebben toen een schikking getroffen waarin is afgesproken dat hij met John Lemon zou stoppen.

Testaankoop

Nederland is een van de Europese landen waar John Lemon werd verkocht, zegt Joris van Manen, de advocaat van Yoko Ono. „Toen zijn we in Nederland die eerste rechtszaak begonnen.” De schikking is ook „naar Nederlands recht”, daarom wordt ook deze nieuwe zaak in Nederland gevoerd.

Niet alleen was Ono, die de nalatenschap van haar overleden man beheert, ongelukkig met de nieuwe merknaam, het oude John Lemon dook tot haar onvrede ook nog her en der op. Op Instagram en Facebook bijvoorbeeld. En toen Ono een „testaankoop” deed, zo staat in het vonnis, bleek dat er ook nog steeds John Lemon-frisdrank verkocht wordt, en dat de On Lemon-flesjes worden geleverd in een doos waar John Lemon op staat. Dat was niet afgesproken in de schikking.

Ono vroeg de rechter beide merknamen – John Lemon én On Lemon - John is On – te verbieden. Ze eiste dat Orszulak zijn frisdrank met deze namen niet meer mag „tonen, promoten, aanbieden, verkopen of anderszins verhandelen”. De rechter heeft beide merken verboden in de hele Europese Unie. Als de ondernemer ze toch gebruikt, moet hij een boete betalen van 2.500 per dag, of 500 euro per flesje.