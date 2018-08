West Hollywood wil af van Trumps ster, maar staat machteloos

West Hollywood: verwijder Trumps ster van de Walk of Fame

De gemeenteraad van West Hollywood wil af van Donald Trumps ster op de Walk of Fame. Een resolutie waarin Trump een "weerzinwekkende omgang met vrouwen en andere daden" wordt verweten, werd unaniem aangenomen, meldt persbureau AP. Het blijft daarbij bij een oproep, niet de gemeenteraad maar de lokale Kamer van Koophandel gaat over de toeristische trekpleister.

Trump kreeg de ster in 2007 op voordracht naar aanleiding van zijn televisieprogramma The Apprentice. Krijgen is overigens niet het goede woord, voor een ster moet men zelf betalen: zo'n 30.000 dollar, bijna 26.000 euro.

Met dat geld heeft Trump een steen des aanstoots gekocht, blijkt de laatste jaren. Verschillende betogers hebben de ster van de president verwoest met stickers, graffiti, sloophamers en pikhouwelen. Een keer werd er zelfs een vijftien centimeter hoog grensmuurtje omheen gezet. De man die de ster eind juli nog te lijf ging, James Mikel Clay, sprak ook tijdens de gemeenteraadsvergadering:

"Ik denk dat hij een bedreiging is voor de openbare veiligheid. Gezien alle gewelddadigheden rond de ster en zijn huidige toestand lijkt het me denkbaar dat de ster tot ernstig gewonden zal leiden."

De Kamer van Koophandel heeft al laten weten geen plannen te hebben om de ster weg te halen omdat die onderdeel is geworden van de geschiedenis van de Walk of Fame. De tegel wordt gerepareerd, Clay wordt verdacht van vandalisme.