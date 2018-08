Hoeveel indruk maakt de dood van een beroemdheid? Wikipedia laat het zien

David Bowie, Prince, Stephen Hawking, en onlangs nog Anthony Bourdain - als een ster overlijdt, is dat een grote gebeurtenis. Sociale media stromen vol met eerbetonen, kranten maken hun pagina’s vrij en talkshows komen met thema-uitzendingen. De collectieve aandacht is even helemaal gericht op de overleden beroemdheid.

Maar bij welke grote sterfgevallen is dat effect het grootst? De website The Pudding heeft een manier gevonden om daarachter te komen: via de bezoekcijfers van de (Engelstalige) Wikipedia-pagina’s van overleden beroemdheden.

De betekenis daarvan gaat dieper dan een simpele hitlijst met pageviews, schrijft auteur Russel Goldenberg:

“Het is geen perfecte indicator, maar bezoekersverkeer op Wikipedia vormt een solide afspiegeling van de toenemende of afnemende culturele relevantie van een beroemdheid. Hoe groter de ster (of de tragedie), des te vaker wordt hij of zij opgezocht.”

Stijging van 25.448 procent

In een interactieve grafische productie laat The Pudding precies zien wie direct na hun dood de meeste Wikipedia-bezoekers kregen (Prince en Hawking spanden de kroon). Maar ook van welke overleden ster de Wikipedia-pagina in de eerste twee dagen de grootste aandachtsstijging doormaakte (mode-ontwerpster Kate Spade).

Één Nederlander komt in de productie voor: Johan Cruijff. Het Wikipedia-lemma over de op 24 maart 2016 overleden voetballegende kreeg in de 48 uur na diens dood 728.321 bezoekers. Dat was een stijging van liefst 25.448 procent ten opzichte van de 48 uur vóór Cruijffs dood.

Bij veel gestorven bekende mensen zwakte de bezoekersstorm snel weer af. Daarentegen kunnen anderen, zoals The Cranberries-zangeres Dolores O’Riordan, ogenschijnlijk op permanent verhoogde belangstelling van Wikipedia-gebruikers rekenen. “Dat kan allerlei redenen hebben”, schrijft Goldenberg. “Misschien was de overledene voorheen relatief onbekend. Of misschien is er plotseling weer veel interesse in zijn of haar oeuvre.”

Bekijk hier de interactieve productie ‘Life After Death on Wikipedia’ van The Pudding.