Wanneer maakt de politie gebruik van het Amber Alert?

In een wanhopige oproep via Facebook vraagt Baderha Massembo aan “alle vaders en moeders in Nederland” om de vermissing van zijn dochter de aandacht te geven die deze verdient. Zijn 14-jarige dochter Nsimire uit Den Haag verdween elf dagen geleden. Hij vraagt zich af waarom er geen Amber Alert wordt uitgeroepen en “er niet massaal naar ons kind wordt gezocht”. Het bericht van Massembo werd dinsdag massaal gedeeld via Facebook.

Een woordvoerder van de politie in Den Haag, verantwoordelijk voor het onderzoek naar de vermissing, stelt dat er “geen aanwijzingen zijn dat het meisje in acuut levensgevaar is”. Dat is een belangrijke voorwaarde voor de politie om een Amber Alert uit te vaardigen. Volgens de politiewoordvoerder is Nsimire twee dagen nadat ze verdwenen was opgegeven als vermist.

“Wij gaan bijna alleen over op het Amber Alert wanneer er acuut gevaar dreigt, dat is in de eerste uren na vermissing”.

De woordvoerder voegt er aan toe dat de politie in Den Haag “met veel inzet” bezig is met de vermissing van Nsimire en dat via andere kanalen aandacht wordt gevraagd om naar het minderjarige meisje uit te kijken. In het politiebericht staat dat Nsimire sinds 27 juli wordt vermist. Zij zou veel “chillen” in het Zuiderpark in Den Haag. Ze wordt omschreven als een meisje met een donkere huidskleur, zwart haar met ingevlochten zwart en bruin nephaar en een grijze bandana. Nsimire heeft een slank postuur.

Sporadisch gebruik

In de afgelopen jaren kiest de politie ervoor om zeer sporadisch gebruik te maken van het tien jaar oude landelijke opsporingssysteem Amber Alert. Dit gebeurt alleen in de “meest ernstige gevallen”, zegt een woordvoerder van de landelijke eenheid van de politie. Het komt hooguit één a twee keer per jaar voor.

“Bij een Amber Alert verandert heel Nederland in een opsporingsposter. De vermissing van een kind is zichtbaar op schermen in bibliotheken, op stations, de media wordt ingeschakeld en er worden ongeveer drie miljoen smsjes verstuurd naar iedereen die zich heeft aangemeld. Dit is een zeer ingrijpend opsporingsmiddel”.

Sinds november 2015 maakt de politie ook gebruik van een lokaal Amber Alert. Het maakt volgens de politiewoordvoerder van de landelijke eenheid gebruik van dezelfde techniek, alleen dan op lokaal en regionaal niveau. Er is dan geen sprake van levensgevaar, maar dan maakt de politie zich wel ernstige zorgen om het welzijn van het vermiste kind. Waarom dit systeem niet bij de vermissing van Nsimire Massembo is ingezet, kan de woordvoerder van het landelijk parket niet zegggen. “Daar gaat de politie in Den Haag over”.