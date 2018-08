Verdachten mishandeling Praagse ober verdacht van poging moord

De twee Nederlandse mannen die beschuldigd worden van het mishandelen van een ober in Praag worden verdacht van poging tot moord. De twee werden eerder beschuldigd van ernstige mishandeling, maar na aanvullend medisch onderzoek is de verdenking verzwaard, melden de Tsjechische nieuwssites Novinky.cz en Prazský Deník dinsdag.

De twee worden ervan verdacht in april van dit jaar een ober ernstig mishandeld te hebben. De verwondingen van het slachtoffer waren dermate ernstig dat zijn leven in gevaar is geweest, hebben onderzoekers vastgesteld. De verdachten hangt volgens de Tsjechische media nu een gevangenisstraf boven het hoofd van tien tot achttien jaar, in plaats van de vijf tot twaalf jaar die op mishandeling met ernstig lichamelijk letsel staat.

Vrijgezellenfeest

De mannen maakten deel uit van een groep van in totaal zeven Nederlanders van toen 24 tot 32 jaar. Ze waren in Praag voor een vrijgezellenfeest, en hadden flink gedronken. Ze kregen ruzie met de ober omdat hij hen erop wees dat ze geen zelf meegenomen drank mochten drinken op het terras.

Drie van de mannen werden veroordeeld tot acht maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Zij zijn bovendien het land uitgezet en mogen Tsjechië vijf jaar lang niet meer in. Twee anderen, onder wie een Amsterdamse politieman, werden vrijgelaten omdat zij probeerden de ruzie te sussen.

De hoofdverdachten zijn twee broers. Op een video van het incident is te zien dat zij de ober bij herhaling slaan en schoppen, ook als hij al op de grond ligt. Een van hen, Armin N., bood in een open brief in het AD zijn excuses aan. De ober liep onder meer een gebroken kaak, een hersenschudding en oogletsel op.