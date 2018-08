Na een week in een prachtige maar ver van de bewoonde wereld gelegen gîte, met uitzicht op koeien en gehooide velden, verschijnt onze dochter van 15 nogal mistroostig aan het ontbijt. Om te laten merken dat ik het afgelopen schooljaar goed heb opgelet, vraag ik haar wie ze nu het meest mist: Sophie, Carmen, Amber, Meeke of Guusje? Of misschien toch een van de jongens: Ids, Lucas, of Niels, die met die bril? Niet onder de indruk van mijn kennis, kijkt ze me meewarig aan en antwoordt: „Wifi”.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl