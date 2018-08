Ansjovis hummus

Ingelegde ansjovisfilets vind ik vaak te zout en te sterk van smaak, maar verwerkt in een pesto of zoals hier in een hummus, werken ze heel goed. In het boek wordt deze hummus geserveerd met zelfgemaakte chips, maar warm brood of crackers kunnen natuurlijk ook.

Giet de kikkererwten af en spoel ze af.

Plet de knoflook met de platte kant van je mes en verwijder het vel. Zet de keukenmachine aan en doe de knoflook via de vulopening in de machine om hem te malen.

Voeg de kikkererwten, 60 ml olie, de yoghurt, tahin en het citroensap toe en maal het geheel glad. Voeg de ansjovis toe en pureer ze.

Plet het komijnzaad in een vijzel of met de onderkant van een zware pan.

Doe de hummus in een kom, besprenkel hem met olijfolie en bestrooi hem met de komijn en het paprikapoeder.