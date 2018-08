Spaanse oppositieleider in opspraak om mogelijke diplomazwendel

Nog geen drie weken na zijn verkiezing tot nieuwe leider van de rechtse Spaanse Volkspartij (PP) is Pablo Casado in juridische problemen gekomen vanwege mogelijke diplomafraude. Een onderzoeksrechter heeft „aanwijzingen voor criminele verantwoordelijkheid” van de PP-leider bij de toekenning van zijn mastertitel in de rechtsgeleerdheid. Ze brengt de zaak voor het Hooggerechtshof, maakte ze maandag bekend.

De jonge, uitgesproken rechtse Casado (37) won in juli interne verkiezingen met de belofte een frisse start te maken met de door schandalen geplaagde partij. Hij volgde Mariano Rajoy op, die enkele weken daarvoor als premier ten val was gekomen na een hard vonnis over de jarenlange schaduwboekhouding van de PP.

Over Casado’s master bestonden ook bij zijn uitverkiezing al twijfels. Hij haalde deze in 2008, toen hij al lid was van het Madrileense regioparlement. Zonder colleges te volgen en zonder alle vakken gehaald te hebben, zou hij de titel als „academisch cadeau” hebben ontvangen, stelt de onderzoeksrechter in haar dossier. Ze eist onder meer inzage in zijn laptop om nader onderzoek te doen naar zijn scripties.

De Universiteit Rey Juan Carlos zou Casado en andere politieke vips titels hebben gegeven voor hun „politieke en institutionele belang”. Het opleidingshoofd hoopte te profiteren van die politieke contacten en zo het overleven van de afstudeerrichting Openbaar Recht veilig te stellen.

In april kwam een Madrileens PP-kopstuk in opspraak wegens een vals diploma van de universiteit. Nadat ook een oude winkeldiefstal aan het licht was gekomen, trad deze Cristina Cifuentes af als regiopresident.