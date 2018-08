Ranomi Kromowidjojo trekt zich bij EK terug voor de 100 meter vrije slag

Ranomi Kromowidjojo heeft zich op de EK zwemmen in Glasgow teruggetrokken voor de 100 meter vrije slag, waarvan woensdag de finale op het programma staat. Zij acht haar vorm ontoereikend voor een medaille op haar favoriete nummer, waarop de vrijeslagspecialiste in 2012 olympisch kampioen werd.

Kromowidjojo (27) was zelf dinsdag niet beschikbaar voor een toelichting op haar besluit, ze liet bondscoach Marcel Wouda uitleg geven. Het is een kwestie van kansberekening, zei hij. Op de estafettenummers zijn haar tijden op de EK dusdanig tegenvallend, dat ze zich op de 100 meter vrije slag naar verwachting niet kan meten met concurrenten als de Zweedse Sarah Sjöström, de Deense Pernille Blume, de Francaise Charlotte Bonnet, de Italiaanse Federica Pellegrini en misschien ook niet met haar landgenote Femke Heemskerk.

Geen gezichtsverlies

Haar afzegging komt erop neer dat Kromowidjojo, met haar status als wereldtopper, gezichtsverlies wil voorkomen. De zwemster laat op de EK het koningsnummer schieten voor medaillekansen op niet-olympische bijnummers als de 50 meter vlinderslag en de 4×100 meter gemengde estafette. „Er wordt hier knalhard gezwommen en dat verschaft ons huiswerk”, concludeert Wouda.

Het is op z’n zachtst gezegd bijzonder dat een zwemster van het niveau Kromowidjojo zich op de EK terugtrekt voor haar favoriete nummer. Is er meer aan de hand dan vormverlies? Wouda beweert van niet. Hij wil de oorzaak van haar zwakke optreden in Glasgow opschorten tot de evaluatie van het zwemjaar, maar zegt zich met het oog op de WK, volgend jaar in het Zuid-Koreaanse Gwangju, en de Olympische Spelen van 2020 in Tokio nog geen zorgen te maken.

De bondscoach: „Kromowidjojo’s niveau ligt dit jaar een tandje lager, dat is evident. We berekenen hier onze medaillekansen. En dan lijkt me haar terugtrekking op de 100 meter vrije slag heel legitiem, hoe moeilijk ze dat zelf ook vindt.”

