PostNL verkoopt twee buitenlandse dochters

PostNL gaat zich alleen nog maar richten op de Benelux. Het postbedrijf zet zijn dochterbedrijven in Duitsland en Italië, Postcon en Nexive, in de etalage. Dat meldt PostNL in het persbericht over de kwartaalresultaten die maandag zijn gepubliceerd. „De voorbereidingen voor de beide verkoopprocessen zijn gestart”, meldt bestuursvoorzitter Herna Verhagen in het persbericht.

Met deze verkoop wordt PostNL nog kleiner en lokaler. In 2015 heeft het bedrijf ook al zijn dochterbedrijf in het Verenigd Koninkrijk, Whistl, verkocht. Het Duitse Postcon was afgelopen jaar nog goed voor 553 miljoen euro omzet, het Italiaanse Nexive maakte een omzet van 232 miljoen. In totaal bedroeg de omzet van PostNL vorig jaar 3,5 miljard euro.

De resultaten van PostNL over het afgelopen kwartaal vielen tegen. De omzet is weliswaar iets gestegen naar 851 miljoen euro, van 836 miljoen een jaar eerder. Het bedrijf leed echter wel een klein verlies, van 1 miljoen euro. Vorig jaar maakte PostNL in hetzelfde kwartaal nog 29 miljoen euro winst.

‘Politiek ingrijpen’

PostNL heeft al jaren te maken met krimpende postvolumes en is zich steeds meer op pakketbezorging gaan richten. Afgelopen kwartaal bezorgde het bedrijf weer minder brieven, het volume daalde met 11 procent. Het aantal bezorgde pakketten nam wel toe, met 22 procent.

De pakkettentak is met een jaaromzet van 1,1 miljard euro echter nog altijd kleiner dan de posttak, die vorig jaar voor 1,8 miljard euro omzet zorgde.

Vanwege de snelle krimp roept topvrouw Verhagen de politiek op „de huidige regelgeving” aan te passen. Dat is volgens haar „noodzakelijk om de bereikbaarheid en betrouwbaarheid van de postvoorziening” te kunnen waarborgen. Verhagen is van mening dat „consolidatie” de beste oplossing is. „Snel politiek ingrijpen” is volgens haar nodig om het samenvoegen van postbedrijven mogelijk te maken. De grootste concurrent van PostNL is post- en pakketbezorger Sandd.

PostNL heeft nog meer problemen. Het lukt onvoldoende om kosten te besparen. PostNL heeft afgelopen kwartaal 10 miljoen euro aan kosten bespaard, „wat minder is dan verwacht”. Het gaat dan ook niet lukken om dit jaar de eerder beloofde kostenbesparingen van 50 tot 70 miljoen euro te realiseren. Ná dit jaar zal het bedrijf naar eigen zeggen wel profiteren van bijvoorbeeld „besparingen op overhead” en „efficiencyverbetering in ons sorteer- en bezorgmodel”.

Beleggers reageerden maandag negatief op de kwartaalresultaten. De koers daalde met 6,7 procent. Daarmee was PostNL veruit de grootste daler van de Amsterdamse beurs. Aan het eind van de dag was een aandeel PostNL nog 3,05 euro waard.