Oud-generaal Van Uhm ingezet als adviseur brandweer Amsterdam

Burgemeester Femke Halsema heeft voormalig Commandant der Nederlandse Strijdkrachten Peter van Uhm aangesteld als “strategisch adviseur” bij de brandweer in Amsterdam. Dat schrijft de Amsterdamse burgemeester dinsdag in een brief aan de gemeenteraad.

Van Uhm moet ervoor zorgen dat er een einde komt aan het conflict tussen de brandweercommandant Leen Schaap en de ondernemingsraad, die spreekt namens de medewerkers.

Uit onderzoek van NRC bleek dat de verhoudingen in brandweerkorps Amsterdam-Amstelland ernstig zijn verziekt. In het afgelopen anderhalf jaar zijn zeker tien brandweerlieden ontslagen, berispt of overgeplaatst wegens (ernstig) plichtsverzuim: racisme, diefstal, ondermijning van het gezag en alcoholgebruik op de werkvloer. De rechtlijnige commandant Schaap, afkomstig van de politie, probeert de orde te herstellen en werd door zijn eigen medewerkers met de dood bedreigd.

Halsema erkent problemen bij brandweerkorps

Burgemeester Halsema erkent in de brief dat er een groot probleem is binnen het brandweerkorps. Zij stelt dat de “interne cultuur effectief wordt tegengehouden door een kleinere groep en het verzet in enkele gevallen ontaardt in onacceptabele intimidatie en bedreiging”. Met de aanstelling van Van Uhm moet een einde komen aan de naar binnen gekeerde cultuur bij de Amsterdamse brandweer.

“Als Commandant der Nederlandse strijdkrachten en als publieke bestuurder heeft de heer Van Uhm grote ervaring opgebouwd met complexe, hiërarchische organisaties en de gesloten, naar binnen gekeerde cultuur die kan ontstaan bij risicovol, gevaarlijk werk”.

Van Uhm begint op 20 augustus en is aangesteld tot eind november dit jaar.

