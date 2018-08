Grote delen van de droge kuststaat Californië gaan deze zomer in vlammen op. Meer dan vijftien natuurbranden kleuren de Golden State rood. Ruim 14.000 brandweerlieden zijn ingezet. Ten noorden van San Francisco woedt de grootste bosbrand in de geschiedenis van “Cali”. Bijna tien keer de oppervlakte van San Francisco is daar al vernietigd.