Koers veilinghuis Sotheby’s daalt na tegenvallende winst

Garantieafspraken over twee schilderijen hebben de maandag bekendgemaakte kwartaalcijfers van Sotheby’s aanmerkelijk gedrukt. Het aandeel van het beursgenoteerde veilinghuis zakte door de tegenvallende winstcijfers onmiddellijk na opening van de Dow Jones met meer dan 10 procent.

Vergeleken met een jaar eerder steeg de omzet van Sotheby’s in de eerste helft van 2018 met 22 procent naar 3,5 miljard dollar, ruim 3 miljard euro. Niettemin daalde de winst met 23 procent naar omgerekend 44 miljoen euro.

Verkoopcommissie

De belangrijkste reden voor die teleurstellende winstcijfers zijn de afgenomen inkomsten uit commissies, de belangrijkste bron van inkomen voor veilinghuizen. In de concurrentieslag om topstukken kunnen verkopers steeds betere voorwaarden eisen van het veilinghuis. Ze hoeven geen verkoopcommissie te betalen en krijgen soms zelfs een deel van de koperscommissie.

De tegenvallende verkoop van twee topstukken heeft de resultaten van Sotheby’s flink heeft gedrukt. Dat vertelde financieel directeur Mike Goss in een toelichting op de cijfers.

Pablo Picasso, Buste de femme de profil (Femme ecrivant), 1932 Foto Sotheby’s

Het veilinghuis wilde niet aangeven welke twee kunstwerken zo’n strop opleverden. Maar dat laat zich eenvoudig raden. Het gaat waarschijnlijk om Amedeo Modigliani’s Nu couché (sur le côté gauche) (1917) en Pablo Picasso’s Buste de femme de profil (Femme ecrivant) (1932). Het naakt van Modigliani, voorlopig het duurste kunstwerk van 2018, haalde in New York de lage richtprijs van 150 miljoen dollar niet en werd verkocht aan de garantiegever. Die betaalde naar alle waarschijnlijkheid geen koperscommissie.

Sotheby’s-directeur Tad Smith zei bij de presentatie van de cijfers: „Het waren de allerduurste kavels die een beetje kwetsbaarder bleken te zijn dan de rest.” Ook werd de markt die maand verstoord door de grote Rockefeller-veiling bij Christie’s.

Voor het schilderij van Picasso, dat in juni in Londen werd geveild, had Sotheby’s de verkoper een opbrengst van omgerekend 39 miljoen euro gegarandeerd. Er kwam slechts één bod en het doek werd verkocht voor 31 miljoen euro, wat het veilinghuis een forse strop opleverde.

„Een paar hogere biedingen hier en daar zou een groot verschil hebben gemaakt voor onze winstcijfers”, zei directeur Smith bij de presentatie. Het bedrijf overweegt te gaan bezuinigingen op personeelskosten.

Christie’s presenteerde eerder al de halfjaarcijfers. De omzet was hoger dan ooit. Maar of de winstcijfers daar wel gelijke tred houden met de omzetgroei kan niet worden vastgesteld. Christie’s is niet beursgenoteerd en publiceert geen cijfers die duidelijk maken hoe winstgevend de onderneming is.