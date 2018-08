Hoe we twintig jaar later naar de Clinton-affaire kijken

Twee verrassingen tegelijk. De Clinton-Lewinsky-affaire, het treurige seksschandaal dat eind jaren negentig leidde tot de impeachment-procedure van president Clinton, blijkt twintig jaar later zowaar een intrigerende podcast-serie op te leveren. En de kwestie is ook nog eens opnieuw actueel.

Om met dat laatste te beginnen: de kandidaat van president Trump om een vacature in het Hooggerechtshof te vervullen was een belangrijke speler in het team aanklagers dat de affaire destijds onderzocht. En deze Brett Kavanaugh blijkt er toen bij hoofdaanklager Ken Starr voor gepleit te hebben de president tot in alle lichamelijke details te ondervragen over de soort van seksuele handelingen die hij en de 23-jarige stagiaire Monica Lewinsky precies hadden verricht.

Goede kans dat het schandaal dat de Amerikaanse politiek eind jaren negentig in zijn greep had dus weer wordt opgerakeld als de Senaat zich straks buigt over de benoeming van Kavanaugh. Waarmee dan ook de vraag terugkomt of de aanklagers niet veel te ver zijn gegaan. Of waren ze juist voorlopers van de #MeToo-beweging?

Wat het Clinton-Lewinsky-schandaal ook al weer behelsde, is vanaf 8 augustus te beluisteren bij het nieuwe seizoen van de Amerikaanse podcastserie Slow Burn. Vorig jaar ging Slow Burn over het Watergate-schandaal, deze keer draait het behalve om de impeachment-procedure van Clinton ook over de vraag hoe daar nu tegenaan gekeken wordt door mensen die er toen bij betrokken waren.

Als correspondent in Washington in die jaren, heb ik me meer met de kwestie bezig gehouden dan me lief was. Een jaar lang waren president, regering en volksvertegenwoordiging van supermacht Amerika door deze uit de hand gelopen kwestie in beslag genomen. En de media ook. Ik had niet gedacht me ooit nog eens in al die verwikkelingen te willen verdiepen.

Aanklager met spijt

Maar te oordelen naar de eerste twee afleveringen slaagt Slow Burn, opnieuw gepresenteerd door Leon Neyfakh, er verrassend goed in te laten zien waarom de hele geschiedenis nog steeds interessant en relevant is. Scherp komt aan het begin al naar voren hoe moedig Lewinsky was toen ze, in het nauw gedreven door een groep FBI-agenten, stiekem Clinton probeerde te waarschuwen wat hem boven het hoofd hing.

Dat lukte niet, Clinton liet haar als een baksteen vallen, loog onder ede maar wist na de impeachment een veroordeling door de Senaat (en daarmee afzetting) te voorkomen.

Een aanklager met spijt komt aan het woord. De reeks schandalen passeert de revue waarin Clinton al in verwikkeld was lang voordat Lewinsky verscheen. En de serie schetst goed de chaotische toestanden in het Witte Huis en de kleurrijke verzameling personages die een rol speelden in de klucht die een staatszaak werd. Kortom: een onverwachte aanrader.